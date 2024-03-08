冷空氣持續增強不排除變寒流 8縣市低溫特報

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象署預報，今天冷空氣持續增強，不排除達寒流等級，明天清晨最冷，北部、東北部低溫攝氏10度左右，氣象署也發布8縣市低溫特報及燈號。

氣象署說，今天水氣減少，除基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及各地山區仍有降雨機率外，西半部平地為多雲可見陽光的天氣，感受較乾冷。

氣象署觀測，清晨台灣本島平地最低溫是新北市富貴角10.7度，其次是新北市瑞芳11.1度、淡水11.5度。

氣象署預測，白天高溫北部及東半部15到18度，中南部20到24度，冷空氣持續增強，強度不排除達到寒流等級，入夜到明天清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫普遍只有10度左右，其他地區13到15度，另外，入夜後若水氣、溫度配合，3500公尺以上高山可能出現路面結冰或降雪。

氣象署發布8縣市 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 及燈號，今天至明天，強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷，橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市，有持續10度左右或以下氣溫的機率；黃色燈號（寒冷）地區，包括：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫機率。

氣象署說，明天清晨是這波冷空氣最強的時候，北部、東北部低溫只有10度左右，其他地區13到15度，空曠、近山區平地低溫會更低；10日清晨各地仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫略回升；11日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地白天氣溫稍下降；12日、13日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；14日東北季風減弱，氣溫回升。（編輯：郭諭儒）1130308