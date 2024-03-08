花蓮清明2列次返鄉專車 3/13開放網路訂票

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）因應清明連假疏運需求，花蓮縣府與國營台灣鐵路股份有限公司合作，4月3日、7日加開2列次台北往返花蓮返鄉專車，3月13日中午12時起開放網路訂票。

花蓮縣府與台鐵合作，清明連假加開台北往返花蓮各1班次返鄉專車，4月3日晚間7時37分從台北發車開往花蓮、4月7日下午2時16分花蓮站發車開往台北站。

花蓮縣府民政處公布訂票資訊，清明返鄉專車為太魯閣號，每列376個座位，全票新台幣200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者），開放設籍花蓮、身分證U開頭或在花蓮工作者等，連同配偶、直系血親等購買。

民政處指出，返鄉專車採實名制搭乘，搭車需出示證件，返鄉專車抵達後，可憑車票轉搭指定區間車，轉乘至花蓮站以南車站。

花蓮縣府清明返鄉專車將於3月13日中午12時至下午4時開放網路訂票，民眾須至「花蓮縣府官網-清明返鄉專車」訂票系統登記，額滿即改為候補登記。

民政處指出，取票地點分別為3月17日台北車站及18日花蓮縣府民政處，逾期未領將通知候補名單取票，呼籲民眾務必確認取票時程。（編輯：郭諭儒）1130308