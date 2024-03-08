更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國防部：若敵機艦侵領空海 授權第一線指揮官反制
首頁 / 生活

花蓮清明2列次返鄉專車 3/13開放網路訂票

2024/3/8 11:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）因應清明連假疏運需求，花蓮縣府與國營台灣鐵路股份有限公司合作，4月3日、7日加開2列次台北往返花蓮返鄉專車，3月13日中午12時起開放網路訂票。

花蓮縣府與台鐵合作，清明連假加開台北往返花蓮各1班次返鄉專車，4月3日晚間7時37分從台北發車開往花蓮、4月7日下午2時16分花蓮站發車開往台北站。

花蓮縣府民政處公布訂票資訊，清明返鄉專車為太魯閣號，每列376個座位，全票新台幣200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者），開放設籍花蓮、身分證U開頭或在花蓮工作者等，連同配偶、直系血親等購買。

民政處指出，返鄉專車採實名制搭乘，搭車需出示證件，返鄉專車抵達後，可憑車票轉搭指定區間車，轉乘至花蓮站以南車站。

花蓮縣府清明返鄉專車將於3月13日中午12時至下午4時開放網路訂票，民眾須至「花蓮縣府官網-清明返鄉專車」訂票系統登記，額滿即改為候補登記。

民政處指出，取票地點分別為3月17日台北車站及18日花蓮縣府民政處，逾期未領將通知候補名單取票，呼籲民眾務必確認取票時程。（編輯：郭諭儒）1130308

#台北市
#花蓮縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28