更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

農業部抽驗寵物食品1件鎘超標 籲飼主停用同批號

2024/3/8 22:14（3/8 22:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部公布1至2月抽驗61件寵物食品結果，其中台南市政府在毛能寵物營養生技公司採樣一件乾糧「GOMO PET FOOD 成犬無穀牛肉根島蝦」，遭檢出鎘含量超標，製造日期為2023年8月11日、產品批號MFG20230811，呼籲飼主停止使用此批號產品。（農業部動物保護司提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月8日
農業部公布1至2月抽驗61件寵物食品結果，其中台南市政府在毛能寵物營養生技公司採樣一件乾糧「GOMO PET FOOD 成犬無穀牛肉根島蝦」，遭檢出鎘含量超標，製造日期為2023年8月11日、產品批號MFG20230811，呼籲飼主停止使用此批號產品。（農業部動物保護司提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）農業部今天發布，1到2月抽驗61件寵物食品，其中台南市府採樣的1件乾糧「GOMO PET FOOD成犬無穀牛肉根島蝦」檢出鎘超標，除要求下架並擴大採樣，呼籲飼主停用這批號產品。

台灣曾發生寵物食品致死案件，農業部動物保護司發布新聞指出，為確保毛小孩食品衛生安全，今年與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高寵物食品抽驗件數，截至2月底共抽查18家寵物食品製造廠，完成61件產品抽驗，包含犬用29件、貓用13件、犬貓用19件，共60件產品合格。

台南市動物防疫保護處今天表示，毛能寵物營養生技公司製售「GOMO PET FOOD成犬無穀牛肉根島蝦-牛肉/鮭魚/根島蝦」乾糧，被檢出重金屬鎘含量2.2ppm，超出安全容許量標準（2ppm），封存248包乾糧，廠商自行下架125包乾糧，後續將依動物保護法裁處。

另外，農業部說，已擴大採樣市售8件（7家）乾糧進行檢驗，以加強市售寵物產品安全管控。

農業部呼籲飼主，選購寵物食品前應確認外包裝標示或廣告文字，舉凡品名、原料或添加物名稱、營養成分及含量、製造、加工業者名稱、地址及電話、有效日期或製造日期、保存期限、保存方法及條件、適用寵物種類、方法及其他應注意事項等，避免購買來路不明、標示不清或誇大廣告之產品。

寵物若有異常狀況，應儘速洽獸醫師進行專業諮詢，以確保寵物健康安全。

動保司說明，現行寵物食品皆須符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，每年定期抽檢黃麴毒素、病原微生物、重金屬、農藥殘留、保存劑及抗氧化劑含量、三聚氰胺及丙二醇等項目，111年抽驗市售寵物食品101件、112年100件，共201件，包含犬用食品120件及貓用食品81件，結果均合格。（編輯：陳政偉）1130308

延伸閱讀
毛能生技成犬乾糧重金屬超標 封存下架373包新北抽驗寵物食品 1件零食汞含量超標新北抽查非貓狗類寵物食品 標示不合格率達45%網販寵物食品宣稱療效 新北動保：最高罰100萬男虐死貓咪「茶茶」被判7月 呂秋遠：因動保法入獄首例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32