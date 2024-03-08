農業部抽驗寵物食品1件鎘超標 籲飼主停用同批號

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農業部今天發布，1到2月抽驗61件寵物食品，其中台南市府採樣的1件乾糧「GOMO PET FOOD成犬無穀牛肉根島蝦」檢出鎘超標，除要求下架並擴大採樣，呼籲飼主停用這批號產品。

台灣曾發生寵物食品致死案件，農業部動物保護司發布新聞指出，為確保毛小孩食品衛生安全，今年與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高寵物食品抽驗件數，截至2月底共抽查18家寵物食品製造廠，完成61件產品抽驗，包含犬用29件、貓用13件、犬貓用19件，共60件產品合格。

台南市動物防疫保護處今天表示，毛能寵物營養生技公司製售「GOMO PET FOOD成犬無穀牛肉根島蝦-牛肉/鮭魚/根島蝦」乾糧，被檢出重金屬鎘含量2.2ppm，超出安全容許量標準（2ppm），封存248包乾糧，廠商自行下架125包乾糧，後續將依動物保護法裁處。

另外，農業部說，已擴大採樣市售8件（7家）乾糧進行檢驗，以加強市售寵物產品安全管控。

農業部呼籲飼主，選購寵物食品前應確認外包裝標示或廣告文字，舉凡品名、原料或添加物名稱、營養成分及含量、製造、加工業者名稱、地址及電話、有效日期或製造日期、保存期限、保存方法及條件、適用寵物種類、方法及其他應注意事項等，避免購買來路不明、標示不清或誇大廣告之產品。

寵物若有異常狀況，應儘速洽獸醫師進行專業諮詢，以確保寵物健康安全。

動保司說明，現行寵物食品皆須符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，每年定期抽檢黃麴毒素、病原微生物、重金屬、農藥殘留、保存劑及抗氧化劑含量、三聚氰胺及丙二醇等項目，111年抽驗市售寵物食品101件、112年100件，共201件，包含犬用食品120件及貓用食品81件，結果均合格。（編輯：陳政偉）1130308