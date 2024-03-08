人口負成長 2月新生兒不到萬人

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（中央社記者郭建伸台北8日電）內政部今天公布最新人口統計，由於出生人數持續低於死亡人數，且民眾恢復戶籍情形持續趨緩，截至今年2月底，台灣總人口降至2341.8萬人。

根據內政部統計，今年2月出生數為9663人，年減4.45%，死亡數為1萬7462人，年減5.64%，死亡人數比出生數多7799人，人口自然增加持續呈負成長。

統計顯示，就縣市別言，粗出生率最高為連江縣千分之9.9，其次為桃園市千分之6.72，再其次為彰化縣千分之6.67；最低為新北市千分之3.62，其次為基隆市千分之3.63，再其次為嘉義市千分之4.07。

至於社會增加部分，2月遷入人口數為7萬7802人，年減23.67%，遷出人口數為7萬1783人，年減12.42%，淨遷入人口數為6019人，但仍無法抵銷死亡與出生人數差距，而全國2月底人口數為2341萬8053人，較今年1月減少1780人。

至於結婚對數，今年2月合計8151對，其中不同性別7943對，相同性別208對。

此外，少子化與高齡化問題仍嚴峻，根據統計，今年2月底0至14歲人口數為278萬5067人，占總人口比率11.89%；15至64歲人口數為1629萬9548人，占69.60%；65歲以上人口數為433萬3438人，占18.50%。（編輯：謝佳珍）1130308