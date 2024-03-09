中部以北及東北部探9度 10日白天氣溫略升11日又有冷空氣

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天強烈大陸冷氣團影響，各地早晚都寒冷，根據中央氣象署預報，春季天氣變化快，明天白天起，冷氣團減弱，氣溫略回升，但11日鋒面通過又帶來冷空氣，可能影響到13日。

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團持續影響，各地早晚寒冷，中部以北及東北部低溫攝氏9到13度，其他地區14、15度，白天北部及東半部高溫17到19度，中南部22到25度；各地及澎金馬為多雲到晴，下半天起中層水氣稍增，西半部山區有零星降雨機率。

氣象署表示，明天清晨各地仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫略回升；迎風面的北部、東半部地區及春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

不過，氣象署預測，11日起鋒面逐漸通過，緊接著東北季風增強，有機會達到大陸冷氣團等級，冷空氣將影響到13日，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；11日中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨，14日、15日東北季風減弱，氣溫回升，全台灣高溫都可達20度以上。

氣象署說，明天至12日清晨，若水氣、氣溫條件配合，中部以北3500公尺以上山區，可能有路面結冰、零星降雪的機率。（編輯：郭諭儒）1130309