亞灣2.0科幻短影片 模擬5G AIoT城市未來想像

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市都發局今天公布「亞灣2.0高雄新核心」影片，以科幻賽博龐克(Cyberpunk)手法，融入亞灣2.0未來發展願景，引領市民開啟對高雄港灣城市生活的想像。

都發局綜合企劃科表示，為了讓普羅大眾可視化5G、AI及IoT等技術在娛樂、觀光、交通與產業等領域應用與城市想像，「亞灣2.0高雄新核心」影片以科幻的賽博龐克(Cyberpunk)手法，透過實拍人物場景，結合元宇宙影像技術，帶出真實場景與虛擬空間的交錯奇幻氛圍，融入亞灣大型展演活動剪影，以及亞灣2.0未來發展願景，期盼引領市民開啟對高雄港灣城市生活的想像。

都發局長吳文彥說，由於5G AIoT等技術較難被理解，因此邀請高雄在地青年創意團隊，運用實地拍攝結合智能虛擬攝影棚特效後製等，耗時6個月產出首支亞灣科幻短影片，模擬城市生活各樣想像。

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影片以青年男女視角Turn ON手機，開啟一系列在亞灣區的5G AIoT場景運用。從日間工作觀光到夜晚娛樂活動，結合輕軌列車VR影像實境秀、流行音樂中心VR虛擬演唱AI情緒感測的互動式娛樂體驗、旅運中心郵輪與愛河灣遊艇海洋休閒等，以線下實拍場景，結合線上元宇宙影像技術，展現科技力量推動發展無限可能。

影片中間穿插亞灣區從過去到現在大型展演活動影像回顧，片尾呈現高雄港灣歷史、地景、科技與人文藝術時空蛻變，引領市民共同走入亞灣、邁向未來。（編輯：孫承武）1130309