北市研議4年逐步恢復單一自住房屋稅基 不再折減

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）囤房稅2.0將於7月起施行，台北市財政局長胡曉嵐今天指出，考量對北市納稅人稅負衝擊，研議北市全國單一自住房屋稅基折減政策擬分4年逐年恢復稅基，且不再折減，並按法定優惠稅率1%課徵房屋稅。

中央修正房屋稅條例（囤房稅2.0）將於明年5月正式開徵，針對非自住住家房屋改採全國歸戶，財政部今年3月7日也公布最新相關配套「住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」草案，預告期至3月27日。

台北市財政局今天舉行「囤房稅2.0通過後，北市有關全國單一自住房屋稅之後續因應」記者會，胡曉嵐表示，囤房稅2.0將施行，將配合調整北市全國單一自住房屋稅基折減政策，為減緩納稅人稅負衝擊，研議分4年逐年緩步恢復稅基，不再折減，並按法定優惠稅率1%課徵房屋稅。

胡曉嵐指出，北市單一自住房屋稅基折減有其背景，主要為囤房稅2.0通過前，並沒有明文規定全國單一自住的稅率，納稅人持有3戶住家以下都是以1.2%的稅率課徵房屋稅。

但考量北市的高價房屋，胡曉嵐舉例說，持有全國單一自住1戶新台幣2300萬元的房屋與3戶2300萬元的房屋（財產價值共6900萬元），納稅能力並不相同，但卻適用相同的1.2%稅率，造成實質的垂直及水平不公平。

她進一步說明，北市府自民國103年配合行政院財政健全方案，調整房屋標準單價達2.6倍，增加房屋稅額1.6倍，再加上北市房屋實際買賣價格較其他縣市高，對於單一自住與持有3戶住家的納稅人，會擴大因不同納稅量能，卻適用同一稅率的不公平。

胡曉嵐表示，所以北市自106年起率先全國，將全國單一自住房屋稅稅基折減16%，相當於實質稅率1%。

此外，109年為加強保障市民基本居住權益，再提高折減比率為50%，相當於實質稅率0.6%，以補足當時法律規範的不足。

胡曉嵐表示，囤房稅修法後，中央認同北市府照顧單一自住者的方向，一起減輕民眾租稅負擔，透過修正房屋稅條例明文規定全國單一自住的稅率為1%，已補足法律規範的不足，但調降幅度未達北市現行實質稅率0.6%，造成北市單一自住納稅人的稅負增加。

她說，因涉及21.2萬戶北市市民的權益，為保障其居住權益及依法執行中央法律，經綜合考量後，研議分4年逐年緩步恢復稅基，也就是自114年至117年實質稅率調為0.7%、0.8%、0.9%、1%，且不再折減，以減緩對市民的衝擊，預估原享有單一自住稅基折減的納稅人，每年每戶平均約增加房屋稅稅額395元。

胡曉嵐表示，逐年緩步恢復稅基、不再折減措施，須經過台北市不動產評價委員會開會討論、決議，並經北市府公告後才能實施，北市府也期待能獲得中央支持，讓北市可在符合中央法律及政策下，同時兼顧市民的租稅負擔及持續落實居住正義。

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她指出，稅基折減機制僅北市及台南市實施，後者稅基折減為16%、實質稅率1%，在中央修法後，台南市完全符合法令規定可直接適用，其他各縣市則無稅基折減機制，所以等同只有北市受影響，希望能逐年緩步恢復稅基，以減輕對市民的衝擊。

胡曉嵐表示，若可獲評價委員會及中央支持，北市估計約增加3.5億元稅收，分4年執行，每年約增加8500萬元稅收。預計4月中召開相關會議，流程若快速則1個月就可完成相關公告程序。（編輯：戴光育）1130311