南投草屯種2千棵漆樹 結合產業盼建構工藝聚落

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）強化台灣漆藝產業原料自給自足，工藝中心規劃今年在南投縣草屯鎮復育基地種2000棵漆樹，植樹節前、今天辦理種植儀式，結合附近「游漆園」等漆藝工作室，盼建構漆工藝聚落。

國立台灣工藝研究發展中心辦理「台灣漆復育元年，藝起種漆樹」活動，工藝中心主任陳殿禮、漆工藝「人間國寶」藝師王清霜、黃麗淑等人今天在草屯鎮南埔里漆樹復育基地種植漆樹，也舉辦漆座談會邀漆產業、漆樹種植專家分享經驗，也讓來賓以漆器品嚐美食。

陳殿禮出席致詞表示，王清霜2019在漆藝特展開幕時針對台灣漆工藝主要生漆材料來源長期依賴國外進口、弱化國內工藝產業競爭力等情況提出建議，時任行政院長蘇貞昌應允責成相關單位進行漆樹復育，工藝中心2023年選種育苗4000多株，為今年種植做準備。

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陳殿禮說，漆樹復育基地位於草屯鎮南埔里，靠近工藝中心，規劃今年在此種植2000棵漆樹，基地周邊有黃麗淑的「游漆園」、王清霜家族經營的「美研漆藝工坊」、漆藝師張森洋的「漆森之處」等漆藝工作室，共同建構漆工藝聚落願景，也盼鼓勵民間投入育苗造林或漆藝同好小量種植，期盼未來漆藝原料自給自足。

工藝中心表示，漆樹經濟價值極高，從生漆、漆蜜、漆葉、漆種籽、漆幹材等全材可利用，不只可取漆液製漆造物創作，漆種籽可榨油供燃燈使用，漆葉可煮染布料，「本草綱目」也對生漆漢方有所記載，還有膳食、漢方中藥應用等方面，連續採漆3年後砍除的漆樹木材也可製作生活器物。（編輯：黃世雅）1130311