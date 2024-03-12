冷空氣南下 各地漸轉乾冷

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（中央社台北12日電）中央氣象署表示，今天凌晨鋒面通過，隨後大陸冷氣團南下，白天起乾空氣影響，各地轉為多雲到晴，北部、東北部及東部天氣較冷，中南部日夜溫差大。

氣象署指出，清晨低溫中部以北及東北部為14、15度，其他地區為17、18度；預估高溫在北部、東半部為21至23度，中南部地區則為26、27度，感受較舒適。

由於白天起乾空氣影響，天氣逐漸恢復穩定，各地大多轉為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星降雨機率。

此外，氣象署提醒，清晨至上午金門、馬祖有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊；隨著東北風增強，苗栗至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有較強陣風，沿海活動多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風區，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1130312