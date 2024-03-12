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大鵬灣帆船生活節4月登場 納奧林匹克日活動

2024/3/12 16:30
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（中央社記者余曉涵台北12日電）一年一度的大鵬灣帆船生活節將在4月登場，觀光署鵬管處今天表示，今年以PlayOne為主題，舉辦為期1個月的活動，也再次與中華奧林匹克委員會合作納入奧林匹克日系列活動之一。

交通部觀光署舉行2024大鵬灣帆船生活節宣傳記者會，大鵬灣國家風景區管理處表示，今年的大鵬灣帆船生活節將從4月1日展開，以PlayOne為主題，舉辦帆船體驗、攝影展、夜間燈飾、市集及街頭表演等活動。

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鵬管處指出，今年再次與中華奧林匹克委員會合作納入奧林匹克日系列活動之一，活動期間推出4大限定遊程，包含低碳之旅、港灣海味體驗之旅、直航海上教堂的遊湖船導覽以及東港美食饗宴遊湖船，要帶旅客體驗大鵬灣。

觀光署表示，大鵬灣擁有台灣唯一的囊狀潟湖及離台灣本島最近的珊瑚礁島嶼，盼打造大鵬灣遊艇港作為南台灣最亮眼的海洋休閒渡假園區。（編輯：管中維）1130312

#大鵬灣
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