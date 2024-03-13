竹苗14日清晨防10度低溫 冷空氣減弱逐日回溫

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天說，冷空氣已逐漸減弱，但明天清晨竹苗仍可能有局部攝氏10度左右低溫，台北約15度；明起逐日回溫，水氣逐日減少至17日；18日有一波鋒面及東北季風影響，再轉濕冷。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，明天冷空氣減弱，清晨受東北季風及輻射冷卻影響，竹苗地區可能仍有局部10度左右低溫，台北低溫約15度；白天高溫北部、東半部約20至24度，中部23、24度，南部24至26度。

李孟軒表示，明天白天開始逐日回溫，各地大多為多雲到晴，降雨範圍逐日減少，15日北部、東半部地區及西半部山區仍有零星降雨；16、17日僅東半部及午後各山區有零星降雨。

李孟軒提醒，西半部15、16日夜晚至清晨，金門及馬祖16日、17日全天易有局部霧或低雲，影響能見度。

李孟軒說，目前觀察下一波鋒面會在18日起影響，19日水氣仍偏多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；鋒面通過後東北季風增強，冷空氣有增強為大陸冷氣團的空間，可能持續影響至20日。

李孟軒說，18至20日會是從濕冷轉乾冷的過程，但後期降雨範圍及降溫幅度仍待觀察。（編輯：張雅淨）1130313