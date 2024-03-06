7日全台轉濕冷 北部低溫下探至10度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天表示，明天強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台濕冷，北部低溫下探至攝氏10、11度；冷氣團持續影響至10日清晨，8、9日若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山有望降雪。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地轉濕冷；預估這波冷氣團會持續影響至10日清晨，明天水氣最多，全台有短暫雨，8、9日以迎風面降雨為主。

李孟軒指出，目前已針對基隆北海岸、新北市發布低溫特報，但預估低溫範圍還會持續擴大，明天最為濕冷，8、9日雖然水氣偏少，但氣溫沒有明顯回升；預估明天北部低溫約10、11度，中部、花東為13度，南部約15度；各地近山區平地或沿海空曠地區可能再低1、2度。

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李孟軒提到，最新資料觀察，明天是降雨最明顯的1天，各地都有短暫雨，以各山區累積雨量較顯著，但8、9日水氣不如預期，倘若殘餘水氣及溫度能配合，8日晚間至9日，中部以北3500公尺以上高山仍有機會結冰或降雪。

李孟軒說，10日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升；11日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地白天氣溫稍下降；12、13日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，後期天氣變化仍需再觀察。（編輯：張雅淨）1130306