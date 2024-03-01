強烈冷氣團報到竹苗以北探8度 3日回暖6日氣溫再下滑

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（中央社記者余曉涵台北1日電）中央氣象署預報員李孟軒說，強烈大陸冷氣團報到，今天越晚越冷，竹苗以北下探攝氏8度。這波冷空氣預計將影響到2日，3日到5日天氣回暖，各地溫度可達30度，6日又有另一波冷空氣報到。

李孟軒告訴中央社記者，接下來將有2波冷空氣報到，明天天氣跟今天差不多，受到強烈大陸冷氣團跟華南雲雨區東移影響，白天低溫北部及東北部10度到12度，中部12度到13度，花東14度到16度。

李孟軒說，北部跟東北部還有中部山區較容易下雨，其他地區已有短暫雨，基隆北海岸跟中部以北山區有較大雨勢。

氣象署持續發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，受到今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，苗栗以北、宜蘭地區及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣有局部持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；黃色燈號（寒冷）地區為台中市有10度以下氣溫發生的機率，須注意。

李孟軒表示，3日起冷空氣開始減弱，清晨低溫還是會較低，各地低溫在13度到16度，白天氣溫回升，3日白天高溫可以達到23度到26度，接下來逐漸回溫，5日是最熱的1天，各地高溫都在30度以上。

6日氣溫再往下滑，李孟軒說，6日到8日冷空氣報到，預計強度為大陸冷氣團，北部低溫在13度，中部及花蓮為15度，南部及台東為17度到18度。

李孟軒說，下一波水氣仍偏多，北部東半部有局部短暫雨外，中部及南部山區有零星短暫雨。

另外，李孟軒表示，今天晚間到明天清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，3日晚上到4日清晨中部以北跟馬祖則要留意霧。（編輯：陳政偉）1130301