6日全台轉濕冷 北部高溫驟降逾10度

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，明天天氣相較今天會有劇烈轉變，全台由北而南轉濕冷，北部白天高溫由今天約攝氏30度、下降至16到19度；最冷的時間點是8、9日，北部平地低溫約10、11度。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，明天鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，天氣與今天相較有劇烈轉變，從凌晨起會由北而南轉濕冷，其中北部凌晨、清晨可能會有雷雨。

李孟軒指出，今天北部高溫達30度，但明天白天可能會降到16至19度，明晚低溫約14度；受到這波強烈大陸冷氣團影響，7日起高溫僅14、15度；8、9日最冷，北部平地低溫約10、11度，局部地區可能再低一些。

李孟軒表示，預估10日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升，各地早晚仍偏涼，北部清晨低溫約12、13度，白天可回升至17度左右。

降雨方面，李孟軒提到，明天凌晨開始鋒面由北而南逐漸通過，預估中南部白天仍高溫偏熱，午後轉為有短暫陣雨的情況；7日有華南雲雨區移入，水氣最多，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

李孟軒說，8日起水氣逐漸減少，但受東北風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

李孟軒提醒，明天金門仍可能有霧或低雲，影響能見度；另外8、9日若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山不排除有機會結冰或降雪。（編輯：張雅淨）1130305