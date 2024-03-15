雇主調整工時 助二度就業婦女兼顧家庭重返職場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部推動「婦女再就業計畫」，盼協助婦女重返職場，月蘭離開職場20年，透過就服員推介到超商工作，雇主也願意調整工時，讓月蘭能兼顧家庭，協助月蘭開啟職涯第二春。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠於會中表示，勞動部去年9月1日起推動「婦女再就業計畫（2023-2026）」，截至今年2月已經新增協助超過1萬1000名婦女就業。

施淑惠表示，婦女再就業計畫包含以「自主訓練獎勵」鼓勵二度就業婦女自行規劃參加訓練提升職能，也運用「再就業獎勵」鼓勵穩定就業，並提供雇主「工時調整獎勵」，鼓勵雇主為婦女員工調整工時以兼顧家庭需求。

許多婦女離開職場後想二度就業，往往面臨自信不足、就業技能無法符合職場要求、難以兼顧家庭等困境，因生育4個孩子離開職場20年的月蘭就是其中之一，想分擔家庭經濟的她，嘗試找過許多工作，但上下班時間無法兼顧接送照顧小孩的需要，只能斷斷續續從事一些臨時性工作。

施淑惠說，虎尾就業中心就服員在瞭解月蘭狀況後，運用婦女再就業計畫獎勵措施，成功推介她到虎尾裕民商行（全家加盟店）工作。

裕民商行負責人娟英也曾經是需要照顧家庭的職業婦女，深知兼顧家庭的困難。娟英表示，原本白天班是早上7時到下午3時，她特別配合月蘭的需要調整上下班時間，也跟店內員工做好溝通，讓月蘭上班時間改為早上9時至下午5時，成功讓月蘭穩定就業、開啟職涯第二春。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施淑惠說，裕民商行向公立就業服務機構求才並僱用的月蘭滿1個月後，可以申請到每個月新台幣3000元的「雇主工時調整獎勵」，最長12個月，月蘭也能在穩定工作90日後領取3萬元「再就業獎勵」，創造雇主與勞工雙贏，這2項獎勵由各公立就業服務機構持續受理中。

另外，勞動部勞動力發展署也已經公告今年「自主訓練獎勵」受理期間從即日起至5月31日止，歡迎有意重返職場、已規劃自主訓練課程需求的女性朋友，可把握受理期間，踴躍提案申請。（編輯：陳政偉）1130315