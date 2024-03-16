南部高溫上看30度 20、21日局部低溫探10度

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署預報，今明兩天天氣持續回暖，南部局部地區高溫上看攝氏30度，18日起，鋒面及冷空氣先報到，天氣又轉涼冷，20、21日可能出現10度左右輻射冷卻低溫。

氣象署說，今天中部以北及東半部雲量較多，偶有零星降雨，北台灣低溫約15到17度，感受稍涼，而其他地區17到19度，白天高溫回升，北台灣22、23度，其他地區24到26度，南部局部地區可達29、30度，明天水氣減少，吹偏南風，全台可見陽光，各地氣溫再回升。

氣象署發布濃霧特報，今明兩天金門、馬祖及清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，氣象署觀測，今天清晨桃園、台中及馬祖能見度不足200公尺。

氣象署預測，18日起將有鋒面及冷空氣影響台灣，19日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；18日水氣增多，中部以北及東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區雲量增多，19日下半天雨勢趨緩。

氣象署說，鋒面通過後冷空氣隨之南下，目前資料顯示強度接近大陸冷氣團，19日北部及東北部天氣明顯轉涼，白天高溫不到20度，其他地區氣溫也會逐漸下降，20、21日，中部以北、東北部及東部整天偏冷，其他地區早晚也較冷，加上輻射冷卻，局部清晨低溫可能降到10度左右，21日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，北台灣高溫可回到20度以上。（編輯：郭諭儒）1130316