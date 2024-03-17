不畏聽障想開咖啡廳 16歲周俞姍自喻卡布奇諾

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（中央社記者張雄風台北17日電）因先天重度聽力障礙，16歲的周俞姍需要花更多時間和力氣與人溝通，但她仍保有夢想，希望能開1家屬於自己的咖啡廳。努力不懈的她，今天獲得家扶基金會自強兒少表揚。

周俞姍因先天性重度聽力障礙，從小在無聲的世界中長大，她現在用電子耳，但若沒有戴或電子耳沒電，就沒辦法與其他人溝通；她與人對話時，需要一邊聽一邊讀唇語，之前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因為戴口罩，讓她在溝通上更辛苦。

周俞姍從啟聰學校轉到一般學校，如果因為老師聲音小聲或講得很快，要私下請教或和老師溝通，花了1年才跟上同班同學的進度，但她一直鼓勵自己，就算聽不到，也能和正常人一樣。

開1家自己的咖啡廳是周俞姍最大的夢想，她希望來到店裡的客人能吃1塊她做的小餅乾、喝一杯她泡的咖啡。她把自己比喻成卡布奇諾，雖然咖啡很苦，但因為加進牛奶，就不會這麼苦，相信自己的人生就是自己的。

家扶基金會今天舉辦自強兒少表揚活動，這次表揚23名自強兒少，其中單親家庭占10名；若以身分觀察，原住民子女4名、新住民子女7名。

總統當選人賴清德以預錄影片的方式，嘉許兒少在逆境中成長，小朋友年紀輕又懂事，在逆境中力爭上游，是面對困難的最佳典範；現在面對困境，都能成就未來最好的事業，也幫助其他兒少獲得勇氣；未來政府會繼續努力，照顧弱勢。

衛生福利部次長李麗芬致詞時表示，政府會做家庭的後盾，為了減輕家中的負擔，今年起提高托育費用補助額度，準公共托育補助每月新台幣1萬3000元起；社會上有些家庭經濟確實比較困難，社會救助法也會擴大幫助對象，做最大的努力。

李麗芬並提到，會做所有社工最強的後盾，系統上要改進的也會持續檢討與落實。

家扶基金會執行長周大堯表示，儘管社會上有許多令人傷心的事件，但還是有像自強兒少般光明的故事，不管社會怎麼變化及轉動，期待每名孩子都能平順長大。（編輯：管中維）1130317