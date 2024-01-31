青年記錄聽障餐飲創業者經驗 繪製無聲美味感動地圖

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（中央社記者許秩維台北31日電）青年團隊採訪各地聽障餐飲創業者，記錄創業經驗並繪製美味地圖，期許藉此打破偏見，讓更多人平等看待身心障礙者，獲教育部青年署「尋找感動地圖實踐計畫」金獎。

教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署辦理「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」，希望鼓勵青年自主規劃多面向壯遊企劃，進而開拓視野、培養自主學習及團隊合作能力，同時探索台灣在地文化特色。

榮獲112年尋找感動地圖實踐計畫圓夢青年組金獎的「豆比手語」團隊，由於成員林姵萱長期與聽障族群接觸，發現他們需要的不僅是「福利」，更需自主決定生活，以及被同理一起參與社會溝通與互動的「權益」，因此提出「尋聾記－無聲的美味，感動的地圖」企劃。

「豆比手語」團隊採訪台灣各地聽障餐飲創業者，記錄聽障朋友創業經驗，尋找背後精彩故事及美好特質，並繪製成美味地圖，期許藉由這趟尋寶之旅，能打破偏見，讓更多人能以平等及尊重的態度對待每名身心障礙者，並看見他們無聲勇氣與動人故事。

獲得112年尋找感動地圖實踐計畫圓夢青年組銀獎的「登山克拉克」團隊，有感於近年山難事件頻傳，顯示台灣在登山安全教育上仍有加強空間，唯有將登山安全觀念及各種器材的使用普及到最需要的族群，才能從根本降低山難發生機會。

「登山克拉克」團隊結合醫學專業與登山志趣，花費10天時間調查馬博橫斷路程上5座山屋的PAC攜帶型加壓艙保存狀況，並沿途向山友推廣登山安全知識，也解答山友諸多健康問題。

青年署提到，113年尋找感動地圖實踐計畫即起徵件，3月15日截止報名，歡迎高中職在學生報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選除可獲得實踐獎金，還能參加年度成果徵選，期待青年以多元方式行遍台灣。（編輯：陳仁華）1130131