聽障漫畫家繪身障者逐夢歷程 中正紀念堂展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由周大觀文教基金會主辦的「畫出希望．彩繪人生—聽障跨國漫畫家呂欣怡V.S.多障多藝天使莊筱清感恩聯展」4日在中正紀念堂開幕，聽障漫畫家呂欣怡（圖）展出以身障者生命經驗出發的漫畫作品「聽見晴空的迴音」。中央社記者王寶兒攝 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北4日電）身體障礙會成為逐夢道路的阻礙嗎？聽障漫畫家呂欣怡從生命經驗出發，首部漫畫「聽見晴空的迴音」描繪聽障女孩追尋儀隊夢想的過程，即日起於「畫出希望．彩繪人生」聯展展出。

周大觀文教基金會主辦的「畫出希望．彩繪人生—聽障跨國漫畫家呂欣怡V.S.多障多藝天使莊筱清感恩聯展」，今天於中正紀念堂開幕。除呂欣怡展出漫畫作品「聽見晴空的迴音」，智力不足、聽力受損、眼睛弱斜視等多重障礙的創作者莊筱清則展出陶土、畫作作品。

呂欣怡兒時因臍帶繞頸，導致缺氧並造成80%聽力中度受損，也因聽不清楚別人說話，她熱衷透過畫筆記錄眼睛所觀察到的事物，國中起就投稿至不同漫畫平台，並於2016年成功連載首部漫畫作品「聽見晴空的迴音」，還有「要是未曾相遇就好了」、「假戲真做的我們」等作進軍韓國漫畫平台。

呂欣怡今天接受中央社訪問表示，「聽見晴空的迴音」當年連載平台已停止營運，對這部作品能有機會展出格外開心，這也是她首次以實體展展出作品。能一路堅持漫畫創作，她很感激父母的支持，媽媽還會買漫畫工具送她，也因為有父母，才能有今天的她。

呂欣怡母親回憶，當女兒還小時，記得自己到處找醫生，希望能幫忙她一起否定「自己孩子是聽障」，心情既沮喪，也不知道該怎麼辦。後來她們開始陪女兒上正音班，從字典一個字一個字唸起，身為老師，她也從陪伴女兒的過程中，學習到怎麼幫助同樣有聽障的學生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一名聯展創作者莊筱清此次展出多幅畫作，畫框還是由莊筱清的父親親手製作，別具意義。儘管擁有多重障礙，莊筱清仍抱持熱情，至今鑽研捏陶、烘焙、紙黏土、繪畫、拼布等才藝。莊筱清的母親表示，其實大家也會明白照顧身障者孩子的苦，「但這個苦，我們就當作甜蜜的負擔。」

「畫出希望．彩繪人生—聽障跨國漫畫家呂欣怡V.S.多障多藝天使莊筱清感恩聯展」將於今天起於國立中正紀念堂管理處4展廳展出至14日。（編輯：張芷瑄）1111104