特許金融分析師全英語競賽 中山大學代表台灣出戰

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）國立中山大學財務管理學系碩士班團隊參加「特許金融分析師」協會舉辦「一生只能參加一次」的全英語全球校園投資研究競賽摘金，4月將代表台灣出戰亞太區分區半決賽，與中日11支隊伍一較高下。

中山大學今天發布新聞稿指出，「特許金融分析師證照」有「黃金證照」美譽，也是金融圈最頂級、含金量超高的證照；財管系團隊半年來投入數百小時，與台大、中央大學、台北大學等競賽，展現知識力及英語力。

中山大學財管系校友羅欽源長期擔任南部學校業師，他指出，「特許金融分析師證照」簡稱CFA，全名為Chartered Financial Analyst，由美國非營利機構特許金融分析師協會CFA Institute頒發認證，設有160個在地分會，CFA證照成立迄今60年，全球不到20萬人成為持狀人（Active Charterholders），目前台灣正式會員僅有500多人。

羅欽源說，一般商管新鮮人擔任金融業儲備幹部（MA）年薪起薪約新台幣100萬元，但根據2019年CFA Institute調查，台灣持狀人年薪中位數約達200萬元；即便個股研究職缺屈指可數，CFA考試門檻有如天塹，仍吸引不少人想擠進這道窄門。

羅欽源指出，每年CFA協會皆邀請全球各地頂尖大學參與「CFA投資研究競賽」（CFA Institute Research Challenge），並由各地分會舉辦當地競賽選出代表隊；選手須具備整合企業策略、會計、財務報表、公司理財與投資學等5大學門的企業評價能力。

中山大學隊伍成員均由財管系碩二學生組成。隊長李品萱表示，這是長達半年的馬拉松競賽，逾20組隊伍報名，第一關繳交書面報告後淘汰半數，第二關繳交簡報影片後選出5支隊伍進行簡報決選。

今年台灣競賽標的公司訂為「PChome網路家庭」，隊員許筌胤分析，網家曾為台灣電商龍頭，2015年MOMO掛牌上市後逐步走下坡，2017年蝦皮進軍台灣，網家雖營收見長，市占率卻節節敗退，加上酷朋擴大投資台灣市場，以及今年統一企業與YAHOO台灣加深合作機會，更加劇PChome困境。

李品萱指出，團隊在業師指導下，放眼全球，與美國亞馬遜、中國阿里巴巴、拼多多、京東集團與韓國酷澎等電商進行全球產業分析，做出差異化，獲得評審青睞。

中山大學財管系副教授鄭義表示，「成功是可以複製的」，中山團隊組隊參加CFA投資研究競賽逾10年，透過經驗傳承，從組織默契到文書簡報，在業師帶領下逐步進軍國際賽。

鄭義指出，接下來面對亞太區半決賽將要在評審團面前進行全英QA，勉勵團隊更上一層樓，深入理解人跟組織，思索「你是CEO會如何決策」，把故事講得清楚完整才有吸引力。（編輯：陳仁華）1130318