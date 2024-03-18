業者終止仲介中國漁工 農業部：轉向印菲越為主

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農業部近日公告1家業者終止從事中國大陸地區漁船船員仲介，農業部漁業署說明，這是個案，不過整體來說，截至去年底，對比印尼、菲律賓、越南漁工人數，中國籍已相對占少數。

缺工問題在台灣多個產業都發生，農業部分，一直以來以外籍漁工為最大宗，不過農業部官網近日公告強登國際企業有限公司終止從事中國大陸地區漁船船員仲介機構業務。漁業署說明，此一公告單純因為市場業務需求減少，所以終止。

不過漁業署提到，中國大陸漁工因為沒有語言隔閡，早期就有聘用，目前還有在台灣漁業工作的人，多數是長期聘用的人力，且有不少擔任幹部，薪資相對來說也比較高，因此目前漁工若有缺少人力，已轉向印尼、菲律賓、越南等國籍為主。

漁業署統計，截至去年底，沿近海漁業漁工來自中國大陸近300名，印尼籍近9500名、菲律賓籍近1200餘名，以及其他國籍1300餘名。

遠洋漁業漁工來自中國大陸800餘名，印尼籍1萬3800餘名、菲律賓籍5000餘名、越南籍1000餘名，以及其他國籍200餘名。前述「其他國家」為柬埔寨、緬甸、泰國等。

整體來說，除了漁工，農業部涉及移工聘用另一大部分，則包含農糧業、畜牧業、養殖漁業，這部分隨著勞動部拓展外籍人力輸入多元化有成，新增印度受關注。

農業部農民輔導司指出，從其他產業有印度、巴基斯坦籍人力的情況所悉，工作意願都很高，農業部也有意願引進，待勞動部綜合考量研議。

根據農業部統計，從去年起開放農業移工名額至1萬2000人，現已陸續引進中，經統計目前勞動部核發聘僱許可函有農糧業1306人、畜牧業2817人、養殖漁業354人、外展農務2145人，共計6622人。

另外，農民輔導司指出，農業部近3年開放印尼、菲律賓青農各50名來台實習，結束後須返回，回鄉後頗受前進東南亞的台灣農企業青睞聘用。（編輯：張雅淨）1130318