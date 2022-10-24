國外求學見重視人權 船廠第3代打造漁工行動的家

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「健元銘88號」是台灣首艘按照國際C188人權公約標準打造的遠洋小型延繩釣漁船，漁工房間均配置冷氣，提供漁工舒適的休憩空間。（台灣鮪延繩釣協會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學見國際重視人權態度耳濡目染，返台為漁工打造「行動的家」，盼在船上也有家的安穩舒適。

「健元銘88號」是台灣首艘按照國際C188人權公約標準打造的遠洋小型延繩釣漁船，符合漁工生活空間建造。今天從東港漁港出港，船上有1名台籍船長、1名台籍輪機長及13名印尼籍漁工，預計航程約1個月，要前往太平洋的索羅門群島進行作業。

曾譯霆告訴中央社記者，在國外求學期間，對於澳洲、歐洲地區收留難民，見過國際對人權重視而耳濡目染，反思船上的漁工都是離鄉背井千百里來工作，當然會希望漁工是開心又快樂，畢竟一艘船出港就是生命共同體，決心打造。

曾譯霆說，光是船體與儀器設備就約新台幣6000萬元，同時也要克服小型延繩釣漁船空間受限難題，空出部分甲板上冷凍儲藏空間給漁工增加休閒場域及生活領域，也就等於壓縮了儲藏作業的空間，增加船上食材、耗材補給次數，造價加上營運成本多出3成。

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「漁工行動的家，在船上也像在家安穩舒適」曾譯霆說，漁工的起居室為2至4人一室，會有冷氣、餐廳、熱水器還提供書桌，漁工會有自己的隱私，吃飯休息的場域不會與工作區域混在一起，作業結束後就可以洗熱水澡、吹冷氣，相對舒服。

為當地造船業第3代的曾譯霆，想將人權觀念導入漁工照顧其實也不容易。曾譯霆說，這是世代的摩擦，甚至與父親數度激烈溝通，但這是年輕人接手傳統產業必需的改革，希望發展永續漁業，台灣漁業也被世界認可。（編輯：謝雅竹）1111024