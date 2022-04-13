移工被剝削？勞動部：國內仲介禁向移工收仲介費

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勞動部13日表示，已明文禁止國內仲介向移工收取仲介費用。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）美國國務院最新人權報告指出，移工透過仲介媒合來台卻因背負高額仲介費而面臨剝削，外籍漁工也面臨惡劣勞動環境，勞動部今天表示，已明文禁止國內仲介向移工收取仲介費用。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天公布國務院2021年度人權報告，台灣在大部分領域表現良好，但報告持續關切記者遭刑事誹謗罪威脅問題，也反映台灣移工人權問題。

報告指出，移工多數透過仲介公司媒合來台，因背負高額仲介費而面臨剝削，遭受不當待遇也不敢申訴，外籍漁工面臨勞動環境尤其惡劣，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間限制移工行動自由與台灣民眾不同等情形。

對此，勞動部勞動力發展署今天指出，依據台灣現行法規，招聘移工過程中的登記費及介紹費應由台灣雇主負擔，且已明文禁止國內仲介公司向移工收取仲介費，至於移工來台前的出國機票費、訓練費、健檢費、護照費、簽證費及支付給外國仲介機構的仲介費用等，屬於移工出國工作的必要費用，其收費標準由各移工來源國所律定管理。

但為減輕移工負擔，發展署表示，已向各來源國建議國外仲介費用以移工一個月薪資為限，並持續透過雙邊會議管道，籲來源國落實減輕移工海外負擔。

發展署也提到，雇主引進移工後應辦理入國通報，以利地方政府進行訪視、確保移工聘僱狀況，移工如果遭受不當對待，可撥打1955專線提出申訴，發展署會立即派案至地方政府進行查處，如果雇主或仲介違反就業服務法，將依法處罰鍰、廢止聘僱許可或處仲介公司停業、廢止許可證。

根據統計，去年受理諮詢及申訴話務量，總計25萬4617通，其中諮詢服務案件計22萬9506件、一般及緊急申訴服務案件計2萬5111件，其中移工透過1955專線協助追回雇主積欠及仲介超收費用案件數總計3761件。

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發展署表示，因應國內疫情需求，目前已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，協助雇主、仲介公司或移工瞭解相關防疫事項，防疫指引明定雇主或仲介公司不可禁止移工放假或外出，但移工有群聚感染風險並受匡列或隔離情形，應協助移工購買日常所需用品。

此外，為提升外籍漁工權益，發展署也表示，目前已委託專家學者，推動國內相關法規與ILOC188公約比較研究，期盼透過法規檢視、掌握現行法規不足地方，並逐步改善相關規範。（編輯：張芷瑄）1110413