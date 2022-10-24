加強遠洋漁業人權 全台符合國際公約漁船已7艘

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（中央社記者張雄風台北24日電）漁業署今天說，全台符合國際C188人權公約規定的漁船已發照共7艘，另正在建造中7艘；為加強遠洋漁業人權，已增聘66名檢查員，今年至今尚未發現違反如勞權、人權等嚴重違規。

「健元銘88號」為台灣首艘符合國際C188人權公約漁船，船上外籍漁工起居為2至4人一室，配置冷氣、熱水器、餐廳，讓漁工有隱私，還安裝衛星網路可一解鄉愁。

行政院農業委員會漁業署副署長林國平今天告訴中央社記者，為保障漁業資源，自民國80年起就已經限制新漁船建造，一定要有漁船沉沒、毀壞後，才能建一艘新的，加上收購新船限制，是有限制總漁船數的。

林國平補充，就遠洋漁船、船長大於24公尺的部分，在建造的規定上，自109年11月16日之後，新建的船都必須符合C188人權規定。根據統計，已核准新建14艘，含建造中7艘，已發照7艘，其中已發照4艘是以小船汰建資格建造、另3艘為大船。

由於美國國務院人口販運報告就台灣遠洋漁船系統性勞動剝削問題提出建議，政府對此提出「漁業與人權行動計畫」因應，包含月薪從450美元提高到550美元、漁船作業10個月就必須返港休息等。

漁業署另外聘用人員49名及臨時人員30名，執行漁業勞動檢查。林國平指出，第一批已招募66人，將再進行第二批招募補滿員額，且第一批合格者已參與勞檢，由「母雞帶小雞」熟悉現場作業。

統計今年至今，檢查漁船計158艘次、經營者及仲介處所計37處。林國平說，雖然有提出需要修正的地方，但未出現違反如勞權、人權等的嚴重違規。（編輯：管中維）1111024