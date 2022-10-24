健元銘88號人權配置 漁工有隱私、衛星網路解鄉愁

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台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，漁工的起居室為2至4人一室，床舖長190公分、寬80公分，並設有置物櫃及折疊桌。（台灣鮪延繩釣協會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）「健元銘88號」為台灣首艘符合國際C188人權公約漁船，船上外籍漁工起居為2至4人一室，配置冷氣、熱水器、餐廳，讓漁工有隱私，還安裝衛星網路可一解鄉愁，漁工EDI直喊：「很棒。」

要隨著「健元銘88號」出港的印尼籍漁工EDI，今天透過翻譯接受中央社記者訪問，他笑說，這艘船很好、很漂亮、很新，老闆也很好，還比出大拇指示讚。

「健元銘88號」為199噸，船長33公尺，每名船員平均都有1平方公尺以上的生活休閒空間，船上走道寬敞挑高190公分、通風採光佳，漁工起居2至4人一室，床舖長190公分、寬80公分，並設有置物櫃以及折疊桌。

顧及漁工人權，船上有3間以上的衛浴室及空間設備、熱水器、冷氣、飲水機以及冰箱，在公共空間加裝監視器，安裝衛星網路可解鄉愁，顯示台灣漁業展現照顧外籍漁工的決心。

船主曾譯霆向中央社記者表示，以往外籍漁工起居全都擠在大通鋪，沒有隱私；作業、吃飯全都在甲板上，沒有達到完整休息。這艘船上漁工有自己的餐廳，吃飯可以不用與工作場域重疊；睡覺起居為2至4人一室，有專屬的私人空間。

此外，有時船隻會航行至熱帶國家作業，曾譯霆說，只要船上飛入幾隻蚊蟲，就容易造成孳生，為不讓船員受到蚊蟲叮咬，在通風口加裝防蚊蟲設施，希望船員在船上也有在家的舒適。

曾譯霆指出，船上公共空間監視器，提升漁工工作時保障，同時也加裝衛星網路，雖然流量沒有高到可以視訊，但足以提供文字傳輸、與家人聯繫報平安。

曾譯霆強調，希望台灣的漁業能夠永續，得到國際認同，努力在理想與現實之間來回取捨，終於建造出符合國際最高標準的漁船，希望能保持台灣引以為傲的遠洋漁業地位。（編輯：黃世雅）1111024