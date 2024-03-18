澎湖百歲老兵相見歡 再敘同甘共苦談

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖兩名百歲的老兵胡長尊、黃束靜，最近在澎湖榮服處撮合下，在事隔一甲子的時間再度聚首會面，兩人互道一聲「好久不見了，你還好嗎？」，現場袍澤情深令人動容。

今年2月間退輔會澎湖縣榮民服處長黃信仁訪視行程中，無意發現都住在馬公市、同樣高齡100歲的胡長尊與黃束靜兩名榮民伯伯，竟然是80年前日據時期被日軍徵召到「海軍馬公工作部」分別擔任船艦「有線電」和「無線電」修護的同單位袍澤。隨日軍戰敗、台灣光復後，兩人一直在澎湖海軍第二造船廠（習稱「海二廠」，現海軍馬公後勤支援指揮部）通信部門工作直到退伍。

日前由澎湖榮服處徵得兩位老人家同意後，聯繫協調家屬，安排數十年未曾謀面的老兄弟相見敘舊，互提當年勇，老人家緊握彼此雙手，互道一聲「好久不見了，你還好嗎？」，袍澤情深濃厚情誼不隨歲月稍減，場面溫馨感人。

胡長尊憶及日據時期在「海軍馬公工作部」擔任船艦有線電維修工作，但二戰末期澎湖地區常有美軍戰機臨空，攻擊地面上各類重要軍事設施，而馬公軍港港內靠泊各式艦船和修船廠正是美軍攻擊目標。直到民國59年官拜士官長榮退，65歲退休返回澎湖定居。

黃束靜也表示，當時擔任的是船艦上無線電修復工作，光復後奉派到鳳山陸軍官校受短期班隊訓，官拜上尉退伍後在澎湖開了一家無線電機行，見證我國海軍夙夜匪懈、捍衛海疆艱苦時期。

黃束靜的兒子黃中庸也表示，這次見面榮服處將父親年輕時泛黃老照片重新複印成冊，並將兩人相見合影照片即時裝框送給兩位長者，可見用心和效率，希望很快能再陪同父親到胡長尊伯伯家拜訪，再串起兩位父執輩這段80年袍澤情誼。

黃信仁表示，感謝榮民前輩們將青春歲月貢獻給國家，壯時投身軍旅，無怨無悔貢獻所長，如今年長高壽更需要關心和關懷，未來還會安排兩位老人家互訪聊天敘舊。（編輯：孫承武）1130318