代課師不知班上有特教生 教部將訂規範避免爭議

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（中央社記者陳至中台北21日電）台北市日前發生特教生毆打代課教師事件，立委今天說，被毆教師稱事前不知班上有特教生，顯見校內橫向聯繫有問題。教育部表示，將訂明確規範，讓學校執行融合教育時於法有據。

融合式教育是近年在世界各國風行的理念，有別於抽離式的特殊教育，讓身心障礙程度較低的學生在普通班級上課，有助於適應社會生活，也讓一般生從小學習接納多元。根據教育部統計，目前約92%左右的特教生採融合教育，進入普通班級學習。

教育部次長林騰蛟今天赴立法院教育及文化委員會報告「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」，中國國民黨籍立委洪孟楷指出，日前發生的毆打教師事件，事關融合教育的執行狀況，卻傳出被毆的代課教師稱事前不清楚班上有特教生。

洪孟楷表示，可以理解學校為了避免標籤化，會保護特教生身分，但除了長期授課的教師外，代課教師也應有管道獲知班上狀況。

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教育部國民及學前教育署長彭富源表示，台北市在上述事件發生後，有瞭解各校執行狀況，彙整出手冊給各校參考。教育部近日也彙整各縣市個案，將於3天內發函給各縣市，盡量將相關規範寫的清楚明白，讓學校執行時於法有據。

另外，多名立委關注特教人力議題，林騰蛟表示，將分4年逐年增加月薪制特教助理人員，每年增400人（4年增1600人），提供就讀普通班的身心障礙學生周全的支持服務。專任特教助理員起薪月薪約新台幣3.1萬元，並訂有年度考核及晉敘規定。（編輯：管中維）1130321