台灣引進印度移工有薪資誘因 學者籲創安居環境

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）台灣擬引進印度移工，正反意見交鋒。學者今天說，印度未來可能成為世界第3大經濟體，台灣薪資對印度來說仍有吸引力，但應解決溝通、認識及準備不足，打造安居樂業環境。

台灣新動力智庫舉辦「台、印移工會議，跨界勞動影響下的勞工權益及文化理解」，邀請政府分享官方政策，也邀請勞方及學者分享看法。

台灣印度研究協會理事長、清大印度中心副主任方天賜會中表示，印度是世界人口第1大國，且有人口紅利，印度與台灣簽訂MOU就是想和台灣分享人口紅利，台灣與印度有很多可以交流的領域，雙方可以利用此機會找到合作。

方天賜也說，台灣所得相較印度高一點，對印度朋友確實有吸引力，但台灣的競爭對象是其他有引進印度移工的國家，因此如何提供印度移工安居樂業環境，增加吸引力是未來政府應該努力方向。

台灣印度協會籌備處主任、德國波昂大學社會學博士孫治本則表示，印度南邊的省份，輸出移工的歷史比較久，數量也相當多，現在印度移工主要是到海灣國家工作，可以獲得薪水較高，但台灣薪資對他們來說確實也有吸引力，印度方面對於把人力輸出到其他國家是很重視的，也希望能成功引進到台灣。

不過，方天賜也說，引進移工是台灣、印度文化交流重要一環，但現存認識不足、溝通不夠及準備不足問題，印度未來5年可能成為世界第3大經濟體，但卻不存在台灣學術地圖，連學界都不太了解印度情況，社會不了解就易產生歧視及誤解。

方天賜表示，政策也存在溝通不足的問題，「溝通是雙向的」，政府不是丟懶人包、宣傳就好，不應將所有關切都打為認知戰，「嫌貨才是買貨人」，相信各種意見都是希望讓這政策可更完善。

至於準備不足，方天賜說，政府應把配套做好，現在就開始培訓翻譯人才、中階管理人才，同時創造工作機會。

方天賜指出，新南向政策以人為本，未來要如何進行、怎麼把印度放在一個最適合的位置值得討論，台灣與印度可成為發展夥伴「互相幫忙」，未來印度也會持續成長，台灣應該跟著「巨人」一起成長，應該用更開放心態來看。

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桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達則表示，在台移工多數面對強迫勞動問題，且常面臨仲介剝削，他也盤點資源及法規提到，各縣市翻譯資源不充足、移工無法自由轉換、社福類移工不適用勞基法等，質疑台灣對於要引進印度移工是否已做好準備。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員胡欣野說，台灣、印度雙方已經於2月26日完成換文程序，後續會依照條約締結法報行政院備查、立法院查照，並洽印度召開雙邊層級會議研擬細節，初期也會採小額試辦辦理，再視情況慢慢開放。（編輯：管中維）1130321