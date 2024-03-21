解護理師荒 花蓮慈院護理一百分每年公費培育百人

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）因應護理師荒困境，且培育優質醫療照護人員，花蓮慈濟醫院推動護理人才培育，開辦「護理一百分」計畫，每年提供全台至少100名公費培育名額。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，為延攬優秀護理人才，自2016年開始提供準畢業生公費培育方案，至今共有來自16個學校、近200名優秀護理學生申請培育方案，畢業後皆安排在前三志願單位服務。

護理部主任鍾惠君指出，公費培育的護理人員在急診、加護、病房等單位都發揮相當優秀工作量能，目前有將近50%公費培育生留任，還有部分人員持續在慈濟大學進修研究所；醫院會依據同仁興趣，協助做職涯規劃，許多護理師除了臨床護理照護，還在教學與研究方面成就卓越，例如獲得國家新創獎、SNQ國家品質標章獎，還有各項發明獎與申請通過專利等成績。

現代醫療重視實證，護理部副主任呂基燕表示，畢業於慈濟科技大學護理系的她，本身就是最好實證。呂基燕說，自己畢業後從臨床開始做起，擔任過婦兒科臨床護理師，後來也經歷在職進修，現在擔任行政職，可以說護理師能有的經歷，不論是臨床、教學還是研究，她都經歷過，還在2020年從總統手中接獲台灣傑出護理人員表揚的獎項。

院長林欣榮表示，在花蓮慈院，醫療不只是事業，更是一份志業，團隊彼此是超越事業合夥人的家人關係，尤其是醫院中人力占比最高的護理師；醫院重視每名護理師，也關心校園裡準護理師們，推動護理公費培育方案，就是希望能從學生時代就陪伴護理師們，直到畢業、通過國家考試，到一同守護寶貴生命，目標就是「做伙健康到老」。

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花蓮慈濟醫院說明，提供公費培育的「護理一百分」計畫，不僅是單純提供經費補助，更重要的是，從學生時代就讓準護理師們有機會參予職場體驗；配合無縫接軌實習計畫，可以提前到志願到任單位實習，減少職場適應期衝擊；還有學長姐的國家考試經驗傳承，在準備國考及進階考試時都會有所依靠。

除了「護理一百分」公費培育計畫外，花蓮慈濟醫學中心與慈濟科技大學聯合招募醫務管理系、經營管理系的應屆畢業生，分享即將開辦的學士後護理學習，廣招有意願學生加入花蓮慈濟醫院大家庭。（編輯：陳仁華）1130321