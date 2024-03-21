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唐寶寶邀長輩一同製手工皂 盼各界持續挹注力量

2024/3/21 16:15（3/21 16:26 更新）
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唐氏症基金會21日邀集銀髮族長輩到小作所與唐寶寶一同製作手工皂，促進長者與身心障礙者的融合互動。（唐氏症基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月21日
唐氏症基金會21日邀集銀髮族長輩到小作所與唐寶寶一同製作手工皂，促進長者與身心障礙者的融合互動。（唐氏症基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月21日
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（中央社記者蘇木春台中21日電）今天是世界唐氏症日，唐氏症基金會邀集銀髮族長輩，前往小作所與唐寶寶一同製作手工皂，促進長者與身心障礙者的融合互動，也希望透過活動讓外界了解唐寶寶，持續挹注力量與資源。

基金會今天邀請向日葵家園融合教育推廣協會的12名銀髮族長輩，前往基金會位於台中市霧峰區的小作所，一同與唐寶寶們製作手工皂。

過程中，長輩們接連戴起老花眼鏡，與唐寶寶從消毒的前置作業、製皂過程直到最後的折包裝盒，每個步驟都考驗著視力與手部精細動作，互相透過合作逐一完成步驟，唐寶寶專業、認真的工作態度，也讓參與的長輩們都直呼感動。

唐氏症基金會中區分事務所主任鄭佳琪表示，今天活動是「天生我才台中霧峰站」小作所服務重點之一，感謝向日葵協會的長輩們到場，協助唐寶寶與社會融合，期待以多元課程建立工作態度，提升學員生活品質，達成他們自立生活的目標。

鄭佳琪指出，原先面對人群易感到緊張和焦慮的學員「小婷」，透過教師個別化的「養魚」課程設計建立自信，並以鼓勵漸漸打開心房，今天與長者們互動時，還能看見她帶著羞澀的笑容，展現「製皂」的專業。

基金會表示，每個唐寶寶都獨一無二，但仍有許多身心障礙青年需要被看見獨有的天分，希望社會各界持續挹注力量與資源，或購買基金會採用寶特瓶抽紗與再生紙包裝「環保襪禮盒」，支持因不成對染色體受到限制的唐寶寶，創造共融友善的社會，相關資訊可上唐氏症基金會官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130321

唐氏症基金會21日邀請台中市霧峰向日葵家園融合教育推廣協會的12名長輩到基金會位於霧峰區的小作所，與唐寶寶們製作手工皂。（唐氏症基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月21日
唐氏症基金會21日邀請台中市霧峰向日葵家園融合教育推廣協會的12名長輩到基金會位於霧峰區的小作所，與唐寶寶們製作手工皂。（唐氏症基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月21日
#小婷
#唐寶寶
#唐氏症基金會
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