酷航經台北延遠東北亞增班 4/1起每週多6班

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）新加坡低成本航空酷航的航班量已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前約93%，並計劃自4月1日起，經台北延遠日本及韓國的航班每週從15班增至21班，航點包括東京和首爾。

酷航銷售部副總裁李榮新今天與台灣媒體座談，他說，這次是他第42次到台灣，也帶來增班好消息，台灣是酷航非常重要的市場，4月1日起，新加坡經台北到日本東京的航班從每週7班增至12班，到韓國首爾從每週4班增至5班，台北到北海道札幌仍維持每週4班，台北到東北亞的航班每週達21班，多數航班使用787廣體客機。

李榮新說，酷航的航線遍及15個國家共72個目的地，航班量已恢復到疫情前約93%，台灣目前還未恢復的是高雄到日本大阪航線，主要是飛機運力不足，明年可能有機會。

針對疫後機票價格大漲，李榮新的看法是，解封後因出現報復性旅遊，2022及2023年的機票價格較高，現在供給漸漸增加，今年機票價格應該會略降，但受通膨影響，的確無法回到疫情前。

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李榮新說，現在酷航每條線的載客率都達9成以上，提供較寬敞座位的豪華經濟艙使用率比預期目標高1到2成，即使航程較遠的德國柏林、希臘雅典甚至還常全機客滿。

酷航台灣區總經理陳一鳴說，酷航提供旅客帶上機的手提行李可達10公斤，比很多航空公司限重7公斤更具吸引力，除了日韓外，也希望台灣民眾搭酷航，經新加坡轉機到更多東南亞台灣無直飛班的城市或特色旅遊點，例如泰國蘇美島、馬來西亞美里與詩巫，以及印尼日惹等。（編輯：管中維）1130321