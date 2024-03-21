台北捷運新列車估117年完成驗收 全車廂採一字型座椅

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北捷運表示，規劃採購韓國現代樂鐵高運量電聯車，首列原型車預計民國115年交貨、117年完成全數測試驗收；車廂採一字型座椅、更寬敞，並保留車門旁空間方便進出等。

台北捷運昨天在臉書上搶先公開採購韓國樂鐵電聯車的消息，並公開車廂內部的藍色系清涼配色，歡迎有興趣的民眾可至2024智慧城市展先睹為快。

北捷今以新聞稿表示，配合信義線東延段及其他新路線陸續完工通車，未來整體運量將逐年成長，為舒緩核心區域尖峰人潮，縮短候車時間及因應維修作業，規劃採購7列高運量電聯車，首列原型車預計115年交貨，並於117年完成全數測試驗收，後續將依照實際營運需求，規劃營運路線。

北捷指出，此列車不同於現有電聯車的非字型座位，全車廂均採取一字型座椅，提供更寬敞乘車空間；保留車門旁空間，方便旅客快速進出車廂，動線更為順暢。

捷運車廂採一字型座椅、更寬敞，並保留車門旁空間方便進出。（圖取自facebook.com/metro.taipei）

另外，車側玻璃採一片式設計，提供寬廣的乘車視野；雙色車廂地板延伸車廂內的視覺效果，強化車廂通透性；且每節車廂均安裝6具軸流風扇，提升空氣品質；第1、6節車廂配置寬敞無障礙空間，輪椅及電動代步車停靠更便利。

北捷指出，為維護乘車安全，車間通道增加照明、座椅配置新型屏風及弧形扶手。外型則以科技感、線條感及未來感為基調，電聯車整體採銀灰色設計，並以代表台北捷運企業標誌的藍、綠兩色裝飾車側飾條。

北捷表示，本案依政府採購法公開招標7列電聯車，最後由韓國現代樂鐵公司得標，每列載客量約為2200人，並依照旅客對於空間、動線及安全性的需求，進行車廂內部設計。（編輯：張銘坤）1130321