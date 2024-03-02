退休教授熱愛速寫 捷運車廂當畫室乘客變身模特兒【專訪】

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（中央社記者黎桑尼台北2日電）捷運列車緩緩離站，一個微微佝僂的身影甫上車就快步穿梭在乘客中，看到一位正低頭滑手機的紅衣中年女士，這名男子立刻拿起速寫板作畫，短短幾分鐘婦人身影即躍然紙上。

這名帽下兩鬢冒出白髮的畫家其實是81歲的退休教授，他交互運用麥克筆、毛筆，以和年齡不相稱的速度翻紙、抽筆作畫模樣吸引了車上一名小女孩的好奇目光。過了一會兒，他才注意到小女孩的存在，原本的「觀眾」搖身一變成為「模特兒」。

儘管車門嗶嗶作響，綁著馬尾的小女孩仍安靜坐著，半跪的畫家則一路專心速寫，絲毫未因其他「觀眾」觀看或拍照而分神，不出幾分鐘，又完成一張人物畫作。

「叔叔剛才在畫我...畫得很漂亮」，7歲的Amber告訴中央社記者，臉上口罩似乎藏不住她的笑意。

某個週四下午，Amber一如往常跟著媽媽一起搭捷運，卻巧遇這位為她速寫的陌生爺爺－被稱為捷運畫家的國立台北科技大學退休教授陳鈞同。

速寫完成後，這一老一少就在捷運列車上拿著這張畫開心合影。Amber說，她也喜歡畫畫，尤其愛畫恐龍。

這番童言童語不禁勾起陳鈞同的兒時回憶，隨著窗外景色倒退，他彷彿穿越時光，回到過去對藝術啟蒙的年少歲月。

捷運畫家陳鈞同先用麥克筆畫下「模特兒」的輪廓後，再用毛筆為畫作添上顏色。圖攝於113年1月25日。中央社記者黎桑尼攝 113年3月2日

從兒時興趣到終身志向

生於1942年的陳鈞同起初和其他同齡小孩一樣，喜歡隨興畫畫，直到就讀新竹高中後，這份興趣才牢牢扎根，並綻放為持續一生的熱情。

回想高中青蔥歲月，陳鈞同說，「有一次（校外）活動，班上同學說要到哪裡採橘子什麼的，那時候我說，我不要去，我想畫畫」。他對繪畫的熱情可見一斑。

陳鈞同1964年錄取國立成功大學建築系後加入美術社，沉浸於藝術世界，這份興趣驅使他畢業後仍繼續探索各種藝術表現形式，除了油畫、水彩和雕塑，還有最重要的速寫。自台北捷運1996年開通起，他就開始在捷運上尋找「模特兒」，動筆速寫。

「我發現捷運車廂是非常理想的『畫室』」，陳鈞同說，捷運不僅提供一個穩定的環境，還有來自社會不同階層的人。因此，他花了許多時間在這不斷移動的「畫室」裡，從源源不絕的人流中尋覓畫中主角。

回顧逾60多年的作畫生涯，陳鈞同特別鍾情於畫「人」。他接受中央社專訪指出，每一個人不同的神韻都讓自己深深著迷，「沒有美醜的問題，而是神韻」。

而為何對速寫人物感到樂此不疲？陳鈞同表示，他喜歡與「模特兒」和「觀眾」互動，更感到自己有責任透過藝術創作來分享快樂。「我快樂，被我畫的人也快樂，其他看到我在畫畫的人同樣都會很快樂，這就是我的動力。」

捷運畫家陳鈞同（前左）視台北捷運為他的「畫室」，還說這個「畫室」為他提供源源不絕、具不同面貌的「模特兒」。圖攝於113年1月25日。中央社記者黎桑尼攝 113年3月2日

捷運畫家陳鈞同（左）為7歲女童（中）畫下人物速寫後，兩人合影留念。圖攝於113年1月25日。中央社記者黎桑尼攝 113年3月2日

是藝術家也是老師

陳鈞同曾在台北科技大學任教42年，2年前才從該校的工業設計系退休。2006年，他因一個偶然機會開始授課速寫，到2022年正式退休為止，曾教過2400多名學習速寫的學生，一直視教學為他的社會責任。

他說，每個人內心對藝術都有強烈的熱情，只缺一個火種，「老師只是點燃這個火種的人，把那個火種丟給他就會燃燒...就變成他終生追求的東西了」。

一生致力推動藝術普及化的陳鈞同指出，曾有人告訴他，藝術是遙不可及的領域，非常神秘、深奧，但他覺得「那是因為他們沒有真正碰到什麼叫藝術」。

對於有孩子被父母強迫學畫，為了獲得證書或獎項來提高錄取好學校的機會，還因此被藝術壓得喘不過氣，身為一位爸爸、爺爺的陳鈞同直言，家長這樣的行為「是有問題的」，不少孩童的畫作一看就知道是老師加筆，或老師要求學生臨摹。

他期盼，父母可以讓孩子自然發展藝術興趣，因為藝術能提高創造力且具有療癒效果，對小孩整體學習體驗大有裨益。

捷運畫家陳鈞同熱愛人物速寫，圖為他展示曾畫下的2張速寫畫作，攝於113年1月25日。中央社記者黎桑尼攝 113年3月2日

畫筆下的計畫

為了傳遞藝術本質、推廣美學，陳鈞同希望透過提高大眾對藝術的敏感度，並鼓勵更多人投入時間和資源欣賞不同形式的藝術，成為他心中的「藝術人口」。「藝術人口」的增加除了有助社會更加穩定、宜居，還可增強國家軟實力。

陳鈞同並非空口說白話，他時常在臉書專頁「陳鈞同美術館」分享作品及對藝術的想法，還會搭捷運為車上乘客留下人物速寫畫，為的就是希望啟發更多孩子。

走到哪都帶著速寫板和畫具的陳鈞同笑說，自己以往不時會開車出門，但「我發現捷運車廂是非常理想的『畫室』後...車子就不開了」。（編輯：石秀娟、侯姿瑩）1130302