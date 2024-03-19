電價漲影響北捷票價？蔣萬安：審慎評估 盼中央凍漲或給優惠

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）4月電價調漲牽動民生，台北市長蔣萬安呼籲中央讓台北捷運電價凍漲或是給優惠，這也是因應2050淨零碳排、鼓勵民眾多使用大眾運輸的目標。

蔣萬安今出席2024智慧城市展「台北願景館」啟動儀式，接受媒體聯訪時被問及電價調漲是否影響到北捷票價等議題。

蔣萬安表示，電費占了北捷營運成本的13%，近兩年電價漲幅高達34%，對北捷公司來講是非常沉重的負擔；北捷運量非常大，是北台灣整體綠運輸重要基礎，希望中央體察民意並顧及2050淨零碳排，給北捷電價凍漲或是電價優惠。

蔣萬安說，希望2030年達到減碳40%，這是不容易的目標，1200月票、YouBike前30分鐘免費等都是鼓勵民眾使用大眾運輸，如果中央要調漲電費，北捷自然要審慎評估，也希望中央聽到地方的心聲。

另外，媒體追問「龍年升學潮」，北市學校該如何消化量能。蔣萬安回應，今年7月準備要升國中的孩子是龍年出生，相較於過往是增加2000多人，勢必需要增班，教育局增班的原則是以非額滿學校爲優先。如果比較熱門或者是滿額的學校，教育局也有相關機制。（編輯：張銘坤）1130319