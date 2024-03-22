流感疫情略升近10年同期次高 公費疫苗剩2萬劑

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）近期流感疫情略升，為近10年同期次高。衛生福利部疾病管制署今天提醒，接種疫苗是降低併發重症或死亡風險的關鍵，公費流感疫苗僅剩約2萬劑，即將用罄，籲打好打滿。

每年10月到隔年3月是流感疫情高峰，疾管署3月19日在例行疫報中公布最新監測結果，今年第11週（3月10日到16日）門急診類流感就診人次為10.7萬人次，較前1週略升，為近10年同期次高。

疾管署自5日起擴大公費流感疫苗接種對象，呼籲全國年滿6個月以上民眾踴躍接種。疾管署今天透過新聞稿公布最新接種情形，截至20日公費流感疫苗總接種數約654.9萬劑，整體疫苗使用率逾99.5%，僅剩約2萬餘劑。

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疾管署呼籲，近日多有大型宗教慶典等活動，且連續假期將近，提醒民眾參加活動或出遊時，做好個人衛生及防護外，也可接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB及流感疫苗，提升保護力。

根據疾管署統計，XBB疫苗迄今已累計接種222萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計196.1萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.9萬人次；目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約378.7萬劑、Novavax XBB疫苗約13.2萬劑。（編輯：管中維）1130322