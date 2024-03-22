未申請入住天池山莊 南投林業分署：加收處置費

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投林業分署今天表示，登山遇緊急情況可至天池山莊避難，管理員將協助安置，並評估情況給予必要協助；未事先申請而住宿者加收費用是臨時處置行政費，以保障合法申請者。

一名女山友在網路發文指出，18日登山時天氣轉差，直到19日還是大風、飄雨，她鼓起勇氣撤退至天池山莊，山莊管理員表示沒有床位且不能在路徑上搭帳篷，若搭在山莊外面營地須收費1.5倍，讓她感到「傻眼」，因為裝備溼了擔心失溫才撤退，「萬一山難，你怎麼負責」。

這篇貼文被轉至臉書（Facebook）社團，山友議論山莊管理員作法及女山友是否刻意「技術迫降」山屋，有網友認為「天池山莊有趁火打劫的感覺」，也有山友力挺管理員「迫降是妳們的決定，但山莊沒有承擔妳們迫降的義務」及「登山是自己的事，要別人負責？」

山友認為，山莊管理員如此作法可遏止未抽中天池山莊床位者惡意技術性迫降，2021年就有新北市三重山岳協會一行52人未抽中床位，卻以「隊員身體不適」等理由，技術性迫降入住睡在山莊大廳。

也有山友指出，臨時入住加收費用，就與醫院急診、搭火車無票加收費是同樣邏輯。

根據農業部林業及自然保育署南投分署「能高越嶺國家步道西段暨天池山莊及營地經營管理與住宿利用申請作業須知」第4章第17條第7項內容，未經申請，經管理人員依現場入住情形同意入住者，除應限期繳納住宿費用，另加收50%手續費，全隊人員停權1年，未於期限內繳費者，永久停權。

南投林業分署今天向中央社記者表示，依申請作業須知，登山若遇緊急情況可在天池山莊避難，管理員將協助安置，也會評估山友情況給予必要協助，但若非屬緊急情況且未事先申請，經管理人員依據現場入住情形同意入住者，另加收50%手續費，以總住宿費用計算。

南投林業分署指出，天池山莊住宿利用申請作業須知是為讓申請人能做好登山事前行程安排、規劃，降低山域事故發生。對於未事先申請者加收部分費用，是現場臨時處置的行政費用，並希望保障合法申請者及避免山域事故發生，請山友務必注意並配合。（編輯：戴光育）1130322