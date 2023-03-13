攀中橫卡拉寶山迷途 靠未隨意移動119座標找人

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2名山友攀登中橫卡拉寶山在山區迷路，向消防局求援，消防人員要求2人勿隨意移動，並傳送所在位置座標；救難人員依座標找到迷途者，安全護送至登山口。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月13日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）兩名山友攀登中橫小百岳卡拉寶山，不料在山區迷途。花蓮119獲報，要2人原地待救勿隨意移動；搜救人員經傳送位置座標，取得正確位置成功救援，護送2人至登山口。

卡拉寶山海拔2397公尺，被列為「小百岳」，登山口位於省道台8線中橫公路126K碧綠神木附近，步道單程0.7公里，往返約1.5小時。

花蓮縣消防局今天表示，12日獲報2人在卡拉寶步道迷途求救，派遣搜救小組第1梯次，會合太魯閣國家公園管理處、保七警察總隊9大隊太魯閣分隊合歡小隊共7人前往救援。

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報案者電話提及2人在山區平安，保暖、飲食及周邊安全無虞，但是找不到下山路線，且訊號斷斷續續無法直接通話。消防局119勤務中心要求迷途者勿隨意移動，並傳送所在位置座標，2人透過手機通訊軟體成功傳送位置座標。搜救隊伍到達登山口，沿步道上山搜索找到迷途2人，經檢視均未受傷，安全護送至登山口，短暫休息後自行離去。

花蓮縣消防局表示，當地山區步道為旅遊熱點之一，但路徑並不明顯，不熟悉路況遊客容易迷路，提醒民眾從事戶外活動時，應衡量自身體能，同行應有熟悉路況人員，妥適規劃適當路線，避免迷途而有安全之虞。（編輯：孫承武）1120313