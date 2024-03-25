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促國際合作 陳振川獲頒美國混凝土學會榮譽會員

2024/3/25 13:31（3/25 14:01 更新）
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唐獎教育基金會執行長陳振川（前排左3）獲美國混凝土學會頒發最高榮耀的榮譽會員，表彰他對國際合作的貢獻及混凝土性能和特殊應用知識的增進。（唐獎提供）中央社記者許秩維傳真 113年3月25日
唐獎教育基金會執行長陳振川（前排左3）獲美國混凝土學會頒發最高榮耀的榮譽會員，表彰他對國際合作的貢獻及混凝土性能和特殊應用知識的增進。（唐獎提供）中央社記者許秩維傳真 113年3月25日
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（中央社記者許秩維台北25日電）唐獎教育基金會執行長、台灣大學土木工程系名譽教授陳振川獲美國混凝土學會頒發最高榮耀的榮譽會員，表彰他對國際合作的貢獻以及混凝土性能和特殊應用知識的增進。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，美國混凝土學會（ACI）近日舉辦2024年混凝土大會，這是集合世界各國著名專家學者及產業針對先進混凝土材料、設計、營建、修復的交流平台，台灣混凝土學會理事長楊仲家、副理事長金崇仁也帶領產學界15名代表前往美國參加。

美國混凝土學會頒發象徵最高榮耀的ACI榮譽會員給陳振川，表彰其對ACI台灣分會及其他混凝土和工程學會組織在國際合作上的貢獻，以及對混凝土性能和特殊應用知識的增進。

陳振川致詞時表示，對於ACI的重大肯定表達感謝，他將與ACI台灣分會與台灣混凝土學會的夥伴們共同攜手，使台灣混凝土產業及工程朝永續、低碳及循環經濟的目標努力。

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陳振川分享，在台灣混凝土工程實務上，水泥的使用已超過42%由飛灰及爐石粉替代，在產製低碳混凝土及使用工業副產品的減碳效果也居世界領先地位；他也肯定水泥混凝土產業及工程的同業人員，不僅努力建造建築及基礎建設，更是支持台積電等高科技公司快速精準建造廠房的幕後功臣。

陳振川曾擔任ACI台灣分會主席，在開發和推廣自充填混凝土（SCC）和高性能混凝土的研究成果獲得國際認可。他也針對以飛灰和爐石粉替代水泥的利用及其在台灣基礎設施項目中的應用進行廣泛研究，並曾獲經濟部頒發「工業減廢傑出個人獎」。（編輯：管中維）1130325

#台灣
#唐獎
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