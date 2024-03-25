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花蓮校園暴力霸凌事件 校方調查並委警方處理

2024/3/25 15:20
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮校園今天發生學生被霸凌事件，1名男學生在教室被另1穿黑衣學生毆打、賞巴掌，全程被其他學生拍下並上傳網路，校方指出，已在第一時間啟動調查程序，並委由警方處理。

臉書社群上有1則霸凌影片，1名穿著黑衣的學生在教室內，對著另名穿著橘色運動服的學生出拳、賞巴掌，灰衣外套的學生跟在一旁，而被打的學生一路退後到講台，既沒有抵抗、也沒有還手。

校方事後發布訊息表示，此一偶發性衝突事件，起因於雙方言語溝通誤解，造成肢體衝突，學務處及教官室已在第一時間啟動調查程序，並通知相關人員及家長。

校方表示，將於下午集合全校學生進行機會教育，以期增進同學們對於有效溝通、解決衝突的能力。後續也會針對衝突個案輔導。

校方指出，鑑於事件重大，經校內討論後，決定交由警方調查處理。

自2月起，花蓮縣已發生3起學生暴力霸凌案件，2月底光復鄉有一群學生疑似爭風吃醋，6名學生用棍棒毆打1名學生；上週在花蓮市南濱公園，發生10多名少年圍毆1名學生事件，打人的還喊出幫派稱號示威，遭花蓮警方查辦。（編輯：郭諭儒）1130325

#花蓮縣
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