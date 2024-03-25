韓亞航「空中女王」最後載客任務 桃機灑水禮迎接

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）韓亞航空最後1架B747-400「空中女王」客機今天執行擔任客機最後1趟任務，許多航空迷特別購票搭乘，桃園機場在班機抵達時進行消防車灑水禮，紀念空中女王輝煌年代。

韓亞航空最後1架B747-400空中女王客機（航機註冊編號：HL7428） 今天執行擔任客機最後1趟任務，班機於上午11時24分抵達桃園國際機場後滑行至D6機坪停放，桃機也派出消防車進行灑水禮迎接，不少機場工作人員也趕來拍照留下女王最後身影。

韓亞航空日前公告，空中女王客機執飛最後1趟仁川－台北－仁川航線，結束後就功成身退，消息傳出吸引不少航迷搶購機票，地勤人員表示，或許因為是最後客機任務，所以往返仁川台北座位都完售，今天搭乘旅客都可獲得標記吊牌。

住在香港的韓國男姓旅客也特別帶著媽媽搭乘空中女王最後1次客機飛航回味，他表示，15年前與父母就是搭乘這班飛機到美國，班機有著家人許多回憶，他還特別帶來空中女王模型機與真實飛機合影。

在台灣讀大學剛年滿20歲日本男學生也特別參與空中女王最後載客任務，他說自己資歷雖淺，但非常喜歡空中女王，因此特別購買機票搭乘，預計在韓國停留幾天再回來。

韓亞航空返回仁川的航班於下午1時34分由桃園國際機場起飛，桃園國際機場公司表示，在2021年3月20日由中華航空辦理「后翼起飛」告別飛行活動後，特別安排與2年前同一個D6停機位，向B747-400輝煌歷史致敬，也很榮幸再次參與B747-400客機退役最後飛行。（編輯：方沛清）1130325