台灣世界展望會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少【獨家】

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）保母虐童案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，台灣世界展望會考量社工人力不足、寄養家庭招募不易等因素，決定終止開辦已逾30年的家庭寄養服務，計畫將資源挹注青少年面向。

台灣世界展望會接受各縣市政府委託在北中南開辦家庭寄養服務，協助暫時安置兒少，從1991年至今已經逾30年，但考量社會環境改變等因素，展望會決定陸續結束與各縣市的家庭寄養服務合作案。

台灣世界展望會品牌處處長王怡雯今天告訴中央社記者，世界展望會作為大型的社福組織，希望將資源挹注至其他會內服務上，因此正陸續跟縣市政府溝通。

王怡雯說，主要原因包含社工人力不足、隨時代改變寄養家庭越來越難招募等，且現在需要寄養的小孩大多是特殊兒，照顧上更困難，應該要有更專業人士協助。

王怡雯說，展望會希望將資源挹注到更多面向，像是過去服務的孩子現在已成為青少年，但青少年這塊其實比較少被關注，因此希望更深度服務這些對象。

根據資料，世界展望會的寄養家庭服務目前與4縣市合作，包含台北市、新北市、高雄市及屏東縣，除了與新北的合作案到4月底外，台北、高雄及屏東都是到今年底。

王怡雯也強調，目前世界展望會與縣市政府還有其他合作委託案，像是家庭處遇方案等，因此寄養家庭服務結束後，其他合作方案仍會持續或擴大。（編輯：唐聲揚）1130326