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桃捷挺猿聯票機捷版29日開賣 搭捷運看球賽超划算

2024/3/26 17:25（3/26 17:36 更新）
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中華職棒球季30日開打，桃捷公司和樂天桃猿球團今年再度合作推出「2024桃捷挺猿聯票」，29日起在機捷車站搶先開賣。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月26日
中華職棒球季30日開打，桃捷公司和樂天桃猿球團今年再度合作推出「2024桃捷挺猿聯票」，29日起在機捷車站搶先開賣。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）中華職棒球季30日開打，桃捷公司和樂天桃猿球團今年再度合作推出「2024桃捷挺猿聯票」，29日起於機捷車站搶先開賣，球迷一次購足車票和門票，搭捷運看球賽安全快速又划算。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，2024樂天桃猿主場首戰3月31日在新莊棒球場開打，4月3日至7日的主場例行賽將移至天母和台北大巨蛋等地舉行。

桃捷公司指出，新莊棒球場鄰近機捷A5泰山站，騎乘YouBike約8分鐘或步行約20分鐘，也有多路線市區公車可轉乘抵達，既便捷又環保。

桃捷公司說，「桃捷挺猿聯票」29日起在機捷21座車站詢問處（A20興南站除外）販售，平日賽新台幣400元、假日賽550元及暢遊組650元（平、假日及加價主題日皆可使用），每種方案都包含1張價值320元機捷1日票及1張樂天桃猿主場內野門票兌換券。

桃捷公司表示，2024桃捷挺猿聯票為桃捷公司今年首波挺猿活動，特別奉上具收藏價值的1日票，版面分為機捷車站販售版和全家FamiPort販售版2款，以樂天桃猿球團打擊王梁家榮、打點王廖健富，以及金手套得主盜壘王陳晨威3名帥氣球星為主角，配合球團今年口號Breakthrough字樣。

桃捷公司說，有鑑於樂天桃園棒球場優化工程，2024桃捷挺猿聯票可於樂天桃猿主場例行賽上半季新莊、天母、台北大巨蛋場次使用，但大巨蛋場限兌換或指定劃位上層L2內野一般區，其餘場次不限制。

至於全家FamiPort線上劃位版，將於樂天桃猿球團返回桃園主場後全面販售，開賣時間另行通知。（編輯：方沛清）1130326

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