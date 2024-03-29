更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

成大揭牌大專院校首座資安基地 提升實戰量能

2024/3/29 15:56（3/29 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部補助建置「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，29日在成功大學大成功校區計算機與網路中心揭牌，盼提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月29日
教育部補助建置「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，29日在成功大學大成功校區計算機與網路中心揭牌，盼提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）全台大專院校首座關鍵基礎設施資安基地今天在成功大學揭牌，未來將建置油、水、電等3項關鍵基礎設施教學基地與資安實證場域，提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。

教育部補助建置「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，今天在成大成功校區計算機與網路中心揭牌，教育部政務次長劉孟奇、數位發展部政務次長李懷仁、成大校長沈孟儒等人出席見證。

劉孟奇指出，成大資安基地涵蓋實證場域及模擬設備，將是有效教學模式；當前社會對資安人才求才若渴，他期待成大結合周邊大學及技職學校，發揮基地最大效果。

李懷仁表示，數位部相當重視成大資安基地，「成大做人才，沙崙做產業」，數位部在沙崙資安服務基地也將和成大資源共享，交流合作。

成大發布新聞稿指出，成大資安基地將鏈結產官學研資源，提升跨域實務教學能力，建置油、水、電等3項關鍵基礎設施教學基地與資安實證場域，培育民生能源資安人才，提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

成大資安基地位於成功校區計算機與網路中心，此中心在資訊大樓建置的油、水、電關鍵基礎設施資安攻防模擬基地，涵蓋「蒸餾鍋爐循環系統」、「自來水淨水及供水系統」、「水閘門控制系統」、「太陽能發電監控系統」、「饋線自動化系統」等5大系統。

因應教育訓練及攻防演練需要，成大資安基地也在資訊大樓打造2間資安攻防教室及1間資安戰情室；成大表示，此基地是全台大專院校首座關鍵基礎設施資安培訓及實證場域。（編輯：郭諭儒）1130329

#李懷仁
#成大
#劉孟奇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241