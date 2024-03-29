成大揭牌大專院校首座資安基地 提升實戰量能

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（中央社記者張榮祥台南29日電）全台大專院校首座關鍵基礎設施資安基地今天在成功大學揭牌，未來將建置油、水、電等3項關鍵基礎設施教學基地與資安實證場域，提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。

教育部補助建置「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，今天在成大成功校區計算機與網路中心揭牌，教育部政務次長劉孟奇、數位發展部政務次長李懷仁、成大校長沈孟儒等人出席見證。

劉孟奇指出，成大資安基地涵蓋實證場域及模擬設備，將是有效教學模式；當前社會對資安人才求才若渴，他期待成大結合周邊大學及技職學校，發揮基地最大效果。

李懷仁表示，數位部相當重視成大資安基地，「成大做人才，沙崙做產業」，數位部在沙崙資安服務基地也將和成大資源共享，交流合作。

成大發布新聞稿指出，成大資安基地將鏈結產官學研資源，提升跨域實務教學能力，建置油、水、電等3項關鍵基礎設施教學基地與資安實證場域，培育民生能源資安人才，提升國家關鍵基礎設施資安實戰量能。

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成大資安基地位於成功校區計算機與網路中心，此中心在資訊大樓建置的油、水、電關鍵基礎設施資安攻防模擬基地，涵蓋「蒸餾鍋爐循環系統」、「自來水淨水及供水系統」、「水閘門控制系統」、「太陽能發電監控系統」、「饋線自動化系統」等5大系統。

因應教育訓練及攻防演練需要，成大資安基地也在資訊大樓打造2間資安攻防教室及1間資安戰情室；成大表示，此基地是全台大專院校首座關鍵基礎設施資安培訓及實證場域。（編輯：郭諭儒）1130329