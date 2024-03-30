全台逾萬人等待器捐 中醫大附醫感恩追思捐贈者

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）中國醫藥大學附設醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，器官移植中心榮譽院長鄭隆賓表示，許多器官衰竭的病患因等不到器官而死亡，目前台灣有1萬1160人正在等候器捐。

中國醫藥大學附設醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬、台中市府衛生局長曾梓展、台中地檢署主任檢察官詹益昌、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心及移植醫療團隊共同出席。

現場由中醫大附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領醫療團隊共同演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」，並由幸運草樂魔坊公益演出，會後前往「器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花追悼。

中醫大附醫社工室也製作「與愛同行」影片，於會場播放捐贈者及受贈者們溫馨感人的故事，希望透過影片讓社會大眾瞭解「器官捐贈」是讓生命得以繼續發光發熱，現場也備有「器官捐贈同意卡」，歡迎民眾一同響應，讓愛充滿人間。

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鄭隆賓表示，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，許多器官衰竭的病患因等不到器官而死亡。目前台灣有1萬1160人正在等候器官捐贈，其中肝臟移植等候者973人、腎臟移植等候者更高達8552人。

鄭隆賓指出，由於B肝尚未有特效藥可以根治，B肝帶原者一定要定期檢查追蹤，等到有黃疸或腹水等症狀出現往往就已經肝硬化甚至肝癌。目前因為預防醫學的進步，B肝及C肝皆已得到有效控制及預防，千萬不能掉以輕心，預防重於治療，也希望藉此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命繼續發光發亮。（編輯：謝雅竹）1130330