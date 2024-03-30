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機車團體騎車遊行 提行駛禁行機車道不應被檢舉

2024/3/30 19:31
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（中央社記者余曉涵台北30日電）行政院日前通過交通法案修法，調整交通違規記點及檢舉措施。不滿調整措施，機車路權團體今天舉行騎車遊行，提出機車行駛禁行機車道及正常左轉不應被檢舉、記點等訴求，交通部則回應不考慮暫緩。

行政院會日前通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

台灣機車路權促進會今天舉行「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢除」路權小遊行，提出廢除道安99惡法，取消禁行機車道與強制兩段式左轉；機車行駛禁行機車道及正常左轉不應被檢舉、記點等2項訴求。

台灣機車路權促進會說，真正應該被政府看見並且優先處理的是全台1000多萬名機車用路人，職業駕駛有他們的需求，但機車的需求卻沒有人在乎，倘若政府的方向就是要開放所有道路的路側都能停車，那就更不應該把機車趕到未來會更複雜、危險的外側車道。

台灣機車路權促進會指出，這次修法通過後不管紅線、黃線都是來來去去的車子在違停、上下客、上下貨，那憑甚麼還要在內車車道畫上禁行機車，這凸顯機車路權解禁的必要性。

交通部則回應，機車路權已逐漸改善中，需要因地制宜，無法全面取消，10項微罪不開放民眾檢舉部分，下週公聽會都可以討論。

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交通部表示，機車行駛在禁行機車車道是違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款（機車不在規定車道行駛），屬民眾可檢舉的項目，罰鍰為新台幣600到1800元。

交通部說，機車不依規定左轉彎是違反條例第48條第2款（不依標誌標線指示行駛），也屬民眾可檢舉項目，罰鍰是600到1800元，這2項最高罰鍰都在1200元以上，因此暫時不考慮暫緩記點、檢舉。（編輯：陳政偉）1130330

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