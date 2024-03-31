清明連假13縣市平均訂房率破5成 連江靠藍眼淚最夯

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（中央社記者余曉涵台北31日電）清明連假即將到來，根據交通部觀光署最新統計，包含基隆市等13縣市的前3天平均訂房率超過5成，其中最高的仍是藍眼淚季節即將開始的連江縣。

清明連假即將到來，交通部觀光署持續更新清明連假各縣市訂房率，提供旅客參考。

根據觀光署公布最新統計，以前3天平均訂房率來看，基隆市等13個縣市超過5成以上，其中連江縣最高達67.43%，推測是4月開始的藍眼淚季節，帶動連江觀光旅遊及訂房率。

觀光署指出，今年清明連假有4天，訂房情形以前3天較為顯著，其中4月4日旅宿訂房率達6成以上的有台南市、花蓮縣、連江縣等3個縣市， 最高為連江縣62.14%；4月5日旅宿訂房率高達6成以上的有台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣10個縣市，最高為連江縣73.24%。

4月6日旅宿訂房率達6成以上的有台北市及連江縣，最高仍為連江縣66.90%；各縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

觀光署指出，7天前預估清明連假前3日平均訂房率為49.22%，與去年同期清明連假5天的前4日平均55.23%相比較，整體訂房率比去年下降6.01%，下降主因應與假期天數有關。

觀光署表示，若與連假14天前預估的訂房率45.45%相比較，則上升3.77%，且旅宿業者持續接訂房，屆時住宿率會更高。（編輯：陳仁華）1130331