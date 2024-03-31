提前返金門遇濃霧卡關 班機登記候補序號4/1續用

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（中央社記者張已亷金門縣31日電）金門縣今天受濃霧影響，截至晚上6時，往返台金班機已取消26班，小三通則自下午3時40分起全日停航，不少提前返鄉掃墓民眾受影響；金門航空站表示，登記候補序號4月1日繼續沿用。

依交通部中央氣象署網站顯示，鋒面接近，金門縣今天易有低雲或局部霧影響能見度，請民眾注意行車安全及航班資訊；未針對金門縣發布濃霧特報。

按金門縣港務處訊息，因受金門濃霧影響，小三通船班自上午9時50分起暫停航駛，下午1時因能見度達復航標準，短暫恢復航班，但下午3時40分起又因濃霧，宣布全日停航，

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金門航空站表示，因應天候不佳，上午8時55分至下午4時30分離站航班全數取消，上午7時至下午4時50分抵達金門班機全數取消，其餘航班截至晚上6時則多數延遲；受影響旅客較多，登記候補序號4月1日繼續沿用。

金門縣政府人員表示，地方能見度已逐漸提升，後續應能紓解滯留旅客，反倒是擔憂4月3日、4日清明節前後出現濃霧，屆時可能啟動「金瑞龍」、「凱旋8號」台金疏運專船，協助民眾返鄉需求。（編輯：謝雅竹）1130331