世新圖傳系延攬金鐘業師 強化視覺特效技術應用

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（中央社記者許秩維台北1日電）世新大學圖文傳播系延攬曾獲金鐘獎的資深視覺特效指導凃維廷任教，希望幫助學生掌握視覺特效製作的基礎和技術，進而尋找突破視覺界限的新思路。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新圖傳系是全國唯一提供完整專業攝影訓練與影像創作的大學科系，整合圖像與文字，配合現代媒體融合的發展，在印刷、包裝設計與新興傳播科技載體上做加值運用。希望透過延攬有豐富獎項肯定和企業合作經驗的新進師資，為學生提供更實用、更貼近職場需求的教學內容。

曾獲金鐘獎的資深視覺特效指導凃維廷，近年也以電影「小曉」、「下半場」兩度入圍金馬獎最佳視覺效果，經手影視作品包括「人選之人－造浪者」、「模仿犯」、「茶金」等。他在世新圖傳系邀請下擔任專任教師，開設「影視美術與道具設計」、「全媒體影像傳播」、「影像創作」等課程。

凃維廷提到，希望為學生打下紮實的視覺特效技術基礎，全面掌握視覺特效製作的核心流程和關鍵技術，也希望學生跳出常規，尋找能突破視覺界限的新方法和新思路。

另外，世新圖傳系也延攬知名動態影像公司「目子拾參」的共同創辦人與創意總監李芹羽擔任專任教師，開設「版面設計」、「設計素描」、「影像創作」等課程。

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李芹羽曾為金曲獎、歌手張惠妹和樂團五月天製作典禮影片及演唱會開場視覺設計，團隊獲獎紀錄包含美國泰利獎、德國iF產品設計獎等。

李芹羽提到，希望學生經由課程獲得影像上的專業技能，同時培養創造力、想像力和團隊合作能力。影像產業是充滿無限想像力和創意的領域，同時也需要毅力和不斷精進的專業技能，如果對此充滿熱情，願意不斷學習和挑戰自我，這將是充滿滿足感和成就感的一生志向。（編輯：張雅淨）1130401