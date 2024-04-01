兒科醫師荒 花蓮縣醫師公會循多管道爭取

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）東台灣招募醫療人員不易，加上全台兒科醫師荒，東部唯一的醫學中心花蓮慈濟醫院急診，自7月起假日將無兒科醫師第一線看診，花蓮縣醫師公會將循醫師全聯會等多管道極力爭取。

花蓮縣醫師公會今天發布訊息表示，花蓮慈濟醫院小兒部肩負照護急重症、罕病兒科病人，及人才培育重責；東部所有的重症新生兒或極端早產兒，均是轉送慈濟醫院接受進一步治療與完整的照護；夜間及假日的兒科醫療也全由慈濟醫院兒科團隊承擔。

近來面對陸續有主治醫師轉兼任或離職，花蓮慈濟醫院小兒部主任張宇勳日前在花蓮縣醫師公會簡報兒科人力概況，提及面臨的窘境。

張宇勳指出，過去幾年因住院醫師招募困難，小兒部主治醫師早已投入值班行列，值完班後，隔天仍得查房、看診、開會，還須做研究，身心負荷重。現今因兒科醫師人力吃緊，自5月起就可能遇到急診部分時段無第一線兒科醫師看診，未來3個月若再無新血加入，在7月暑假來臨時，週末或假日急診第一線將面臨連續2天無兒科醫師看診的情況。

花蓮縣醫師公會理事長周朝雄表示，目前中央雖已看到醫療人力缺工問題，但整體性的獎勵措施，對花蓮縣醫療人才招募與留任幫助有限，特別是兒科醫師缺工問題已迫在眉睫，威脅兒少的就醫權益。

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周朝雄建議，希望中央能針對東部醫療需求訂定人才的培育與留任專案計畫，思考提高獎勵為誘因的可能性，或者在公費生政策上作調整，例如公費生在花東基地醫院完成訓練後，目前是由衛福部指派偏鄉醫療院所履約，履約期滿即離開當地，未來若能以指派任務為導向，公費生能就地留任以基地醫院為主體，支援偏鄉醫療需求打造健康守護網，以達穩定東部偏鄉醫師人力及服務品質雙贏。

花蓮慈濟醫院說明，兒科醫師確實有人力不足的問題，急診有值班的醫師，但不一定會有兒科醫師排班，在急診檢傷分級後，如有兒科需求的情況，會call值班的兒科醫師到第一線看診，以此方式因應。（編輯：黃世雅）1130401