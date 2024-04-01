勞動基金2月賺1763億同期新高 史上第6高

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動基金運用局今天公布勞動基金最新統計，今年2月單月收益數為新台幣1763.8億元，是史上第6高，也是歷年2月同期新高；另外就目前指標觀察，3月有望再上揚。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至今年2月底止規模為6兆2880億元，在全球金融市場表現穩健下，今年截至2月底評價後收益數為2527.6億元，收益率4.28%，2月單月收益數為1763.8億元。

根據勞動基金運用局統計，史上單月收益最高是在民國109年11月的2402億元，其次依序為111年11月1913億元、112年11月1828億元、112年6月1780.8億元及109年7月1780億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今天在記者會中表示，就統計來看，今年2月單月收益數排名歷年第6，但創歷年2月同期新高；目前觀察3月單月指標不會比2月來得差，很多2月下修的指標也翻揚，有可能3月會大於2月加1月。

劉麗茹認為，「今年第1季真的不錯」，但她強調金融市場上上下下難免，目前資金充裕、經濟向上，也會帶動金融市場往上，也期待能像去年一樣全年獲利7193.7億元，創下歷史新高，但現在也才第1季結束。

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劉麗茹提到，國際貨幣基金組織（IMF）預估今年上半年比較好，下半年可能不如上半年，對於金融市場明年的預估也不像今年這麼樂觀，因此沒辦法這麼絕對，「走一走還是會有休息的時候，若遇到波動還是要平常心」。

勞動基金運用局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103年至113年2月）平均收益率為5.71%，國保基金近10年多（103年至113年2月）平均收益率為6.14%，長期投資績效穩健。（編輯：張雅淨）1130401